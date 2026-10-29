Ждет малышей уютный детсад

Завершены строительные работы, закуп­лены мебель и необходимый инвентарь, подведены инженерные коммуникации. Уже ведется прием заявлений на зачисление детей. Открытие учреждения позволит расширить доступность дошкольного образования и даст молодым семьям возможность устроить ребенка в садик рядом с домом.

Всего в Северо-Казахстанской области за последние три года построили четыре детских сада, а охват детей дошкольным воспитанием и обучением достиг 97,5%.