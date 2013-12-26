Ждет Новый год Актобе

Культура

Празднично оформлены парки, скверы и аллеи города. Главная елка установлена в Центральном парке им. Первого Президента РК, где и пройдут основные мероприятия по встрече Нового года. На придомовых территориях микрорайонов, школ, сельских округов, на открытых площадках на радость детям и взрослым уже заливаются ледяные катки. Всего их по городу будет 30. В городе уже проходит череда благотворительных новогодних утренников. Только от имени акима города Ерхана Умарова их пройдет семь. Получат подарки 740 одиноких и престарелых граждан, 218 детей-инвалидов до 14 лет, 12 актюбинцев, достигших столетнего возраста, порядка 50 новорожденных, около ста представителей общественных организаций… Всего за счет спонсорских средств для социально уязвимых слоев населения будут организованы праздничные обеды, концертные программы, доставка подарков на дом на общую сумму 10 млн. тенге. На коммунальном рынке «Табыс» пройдет большая праздничная сельскохозяйственная ярмарка. Любителей спорта также ожидает много интересного: пройдут лыжные соревнования, турнир по футболу на снегу на призы акима города, турнир по тогыз кумалаку и другим видам спорта.

Жубаныш БАЙГУРИНОВ

