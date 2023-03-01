Ждут как ангелов

С полуслова, полувзгляда

Многие села и поселки на востоке страны – это «медвежьи углы» в отдаленных районах. Есть населенные пункты, куда даже летом попасть непросто, не говоря о зиме. И потому, если у кого-то из местных жителей возникают острые проблемы со здоровьем, на помощь приходят врачи медицинской авиации.

В составе бригады, отправляющейся в случае женских заболеваний, особенно связанных с беременностью или родами, обязательно есть гинеколог. У заведующей гинекологическим отделением Восточно-Казахстанской областной больницы Натальи Удаловой стаж таких экстренных командировок больше 15 лет. Невозможно подсчитать, сколько материнских и детских жизней было спасено за эти годы. Такой статистики нет, да и не в показателях дело. Главное, что доктор вовремя оказался рядом с больным, что успел с помощью. В такие моменты на врачей, спускающихся с борта воздушного судна, смотрят, как на ангелов – их ждут больше всего на свете, на них надеются, в них верят.

– Многие потом пишут теплые слова, поздравляют с праздниками, – рассказала Наталья Михайловна. – Был случай в Тарбагатайском районе, когда мы спасли 18-летнюю пациентку с послеродовым кровотечением. Три дня провели возле нее. Она была в крайне тяжелом состоянии. Сколько времени уже прошло, а мы с мамой девушки продолжаем быть на связи, она рассказывает, как у них дела, пишет всегда с благодарностью.

При поступлении вызова бригаде авиа­ционной медицины на сборы дается полчаса. Все четко: маршрут согласовывается с Астаной; если есть аэродром со взлетно-посадочной полосой, выделяют самолет; если это горный или таежный район, поднимают «вертушку». Команда – медики с опытом, готовые к тому, чтобы сделать полный объем экстренных операций. С собой обязательно берут монитор для контроля жизненно-важных функций, дефибриллятор, укладку с медикаментами.

Вместе с гинекологом выезжает реаниматолог. На сегодня в медицинской авиа­ции Восточного Казахстана работают три женщины-реаниматолога – самые знаю­щие, самые смелые. Если необходимы сложнейшие вмешательства или тревогу вызывает состояние новорожденного, присоединяются доктор-неонатолог и сосудистый хирург.

– Сложился коллектив единомышленников, – пояснила Наталья Михайловна. – Мы хорошо знаем друг друга, понимаем с полуслова, полувзгляда, думаем одинаково. В совместной работе это важно. Мы – одна команда.

В свое время действовало правило: если ты врач областной больницы, значит, ты в команде санитарной авиации. В марте 2010 года произошла трагедия: в Урджарском районе потерпел крушение вертолет с медиками на борту. Погибли опытнейшие профессионалы: фельдшер Анжела Стрельник, гинеколог Валентина Тюктяева. Тот день стал черной датой для всего коллектива областной больницы. Шок, боль. Некоторые врачи ушли в частные клиники, ощущался кадровый голод…

Сегодня в областном управлении здравоохранения о каждом из команды медицинской авиации говорят: «При жизни достоин памятника». За плечами этих медиков бесценный опыт работы в экстренных и даже экстремальных ситуациях. Если бы они выбирали девиз, он, наверное, звучал бы так: «Невозможное возможно!»

– На самом деле медицинская авиация – это только название, – заметила заведующая гинекологическим отделением. – Борт поднимают в воздух только при световом дне, а мы выезжаем в любое время суток. Зимой, когда дороги были закрытые, мы, например, добирались на сверхпроходимом автомобиле МАРШ. Это был Самарский район, отдаленное село, у женщины дома начались роды. Мы выехали, забрали маму с новорожденным. Погода была страшная, ничего не видно на расстоянии вытянутой руки. Если честно, в такие моменты мысли не о том, что может случиться в дороге, а о пациенте, о том, как ему помочь, как справиться.

И высшие силы в помощь

За годы работы в подразделении «ангелов» у Натальи Михайловны накопилось столько впечатлений и историй, что хватило бы на толстый роман. Как-то по дороге в Жарминский район медики встретили дорожную аварию. Остановились, оказали первую помощь пострадавшим, доставили их на своем реанимобиле в районную больницу.

В начале нынешней зимы поступил запрос на экстренную помощь из Зайсанского района. Бригада взяла аппарат для гемодиафильтрации, или «искусственную почку», расходные материалы, препараты крови, медикаменты… Погода нелетная, метель. Отправились на автомобиле, но на полпути полицейские развернули машину – трассу перемело, ее закрыли для всего транспорта. Утром, как только дорогу почистили, бригада снова выехала в путь. Врачи провели рядом с пациенткой пять дней, сделали все возможное и даже больше.

Похожий случай был в Катон-Карагайском районе, когда у женщины начался послеродовый сепсис. Гинеколог и реаниматолог добрались на автомобиле скорой помощи, провели операцию. В это время начался снегопад, буран. За три дня, пока пришлось пережидать непогоду, пациент­ка практически поправилась. Мамочка и ребенок чувствовали себя хорошо. Медики получили наглядный пример, когда своевременно оказанное лечение дало замечательный результат.

Говорят, врач – это не профессия, это призвание. Судьба сама выбирает тех, кому стать доктором. Во всяком случае, по словам Натальи Михайловны, жизнь не раз заставляла ее поверить, что за медиками в лучшем смысле этого слова присматривают высшие силы. На полке в своем рабочем кабинете она даже хранит образа святых.

– В Аягозе был тяжелый случай – у женщины сильнейшее кровотечение, она потеряла семь литров крови, – поделилась историей доктор. – Шла операция, никак не удавалось найти поврежденный сосуд. Я вспомнила, наверное, все молитвы, шептала их про себя. И вдруг увидела, где кровоточит. Удалось спасти жизнь. Примерно такая же ситуация была в Кокпектах. Я предприняла все возможное, уже слезы лились, я молилась чуть ли не вслух. Конечно, шло лечение, но был страх, что не справлюсь. В какой-то момент показалось, что я бессильна. Но кровотечение остановилось, мне показалось – произошло чудо...

Каждый такой случай, когда человека удается вытащить практически с того света и он идет на поправку, это лучший моральный стимул. Это придает силы.

Три главных вызова, с которыми сталкиваются акушеры и гинекологи, это кровотечения, послеродовый сепсис и экламп­сия, или сбои в женском организме при адаптации к беременности. Если раньше, по словам заведующей отделением, на вызовы приходилось выезжать словно вслепую, не понимая, что с пациентом, в каком он состоянии, иногда набирая с собой сумку книг, то сейчас выручают Интернет и четкие, грамотные протоколы лечения. Спасибо Министерству здравоохранения и головным научным институтам – они разработали инструкции практически на каждый случай. Работать стало намного проще.

Как подчеркнула доктор, в идеале в акушерстве и гинекологии вообще не должно быть героических сражений за здоровье и тем более жизнь женщин. Все должно быть по плану: сначала беременные из отдаленных сел встают на учет, затем их приглашают в районную больницу, наблюдают, заведомо выставляют риски, минимизируют их с помощью лечения…

– Для врачей очень важно постоянно учиться, – подчеркнула Наталья Михайловна. – И к счастью, такая возможность сегодня есть. Спасибо республиканским научным центрам: у нас в режиме онлайн проводятся занятия, профессора читают лекции. Недавно с Зайсаном дважды в день шли онлайн-консилиумы с республиканскими специалистами.

Рабочий день доктора Натальи Удаловой расписан по минутам. Она делает обходы, осмотры, проводит операции, ведет прием в диагностическом центре. И, как и ее коллеги, готова выехать в самый отдаленный уголок Восточного Казахстана, когда речь идет об экстренном больном.

А еще Наталью Михайловну каждый день дома ждет целая вселенная благодарности, преданности и любви – веселый лохматый щенок. Это тоже красноречивая история. Год назад доктор шла на работу и услышала плач. Пройти мимо было невозможно. Стала смотреть – на площадке с мусорными контейнерами лежала коробка, а в ней крошечный щенок. Достала, согрела, забрала с собой... Спасла еще одну жизнь.