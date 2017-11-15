Ждут открытия музея
Жубаныш Байгуринов, Актюбинская область
У музея весьма богатый фонд, но, к сожалению, из-за тесноты помещений старого здания, которое сейчас к тому же на ремонте из-за случившегося пожара, не все интересные экспонаты сотрудники имеют возможность представить посетителям. Большая часть – на хранении, и разве что в период каких-либо акций или выставок можно увидеть редкие экземпляры. Поэтому коллектив музея с большим нетерпением ожидает открытия нового современного здания музея, которое строится сегодня в микрорайоне «Батыс-2» на средства известного бизнесмена Исламгали Салжанова. Видя незавидное положение важного объекта культуры, он решил таким образом оказать поддержку землякам, развитию родного края в рамках программы «Туған жерге тағзым».