​Ждут открытия музея

У музея весьма богатый фонд, но, к сожалению, из-за тесноты помещений старого здания, которое сейчас к тому же на ремонте из-за случившегося пожара, не все интересные экспонаты сотрудники имеют возможность представить посетителям. Большая часть – на хранении, и разве что в период каких-либо акций или выставок можно увидеть редкие экземпляры. Поэтому коллектив музея с большим нетерпением ожидает открытия нового современного здания музея, которое строится сегодня в микрорайоне «Батыс-2» на средства известного бизнесмена Исламгали Салжанова. Видя незавидное положение важного объекта культуры, он решил таким образом оказать поддержку землякам, развитию родного края в рамках программы «Туған жерге тағзым».

Заведующая отделом памятников природы и экологии музея Майра Буханова уже строит планы и мысленно представляет, каким будет зал, где выставят уникальные находки древности, которые давно следует вытащить из темных хранилищ. Посетителям есть что показать. Думается, особенно удивят их останки вымерших древних рептилий, которые были найдены в регионе.

...В это трудно поверить, но несколько миллионов лет назад на территории области свободно бродили мамонты, гигантские ящеры, а нынешние степные зоны находились на дне океана. Неопровержимым доказательством этому являются находки зубов древних акул, позвонки крупных животных, а также отдельные части и целые скелеты других позвоночных, в том числе млеко­питающих.

Так, на побережье реки Илек в 1949 году ученые наткнулись на рога исполинского оленя, длина которых достигает 3 м, а вес около 40 кг. В Иргизском районе близ озера Шалкар-Тениз впервые в мире был найден скелет самого крупного древнего млекопитающего на Земле – индрикотерия. Кос­ти этого гигантского животного обнаружили в местности Мынасай в 1912 году, а в 1925-м его скелет был установлен в одном из залов Московского палеонтологического музея. Индрикотерий жил 35–40 млн лет назад. По утверждению ученых, судя по строе­нию зубов и скелета, он питался листвой, молодыми побегами и корой. Вес гигантского животного достигал более 20 тонн, рост – 5,5 м, длина туловища – 8 м.

И это не единственное открытие в Шалкар-Тенизе. Позже здесь были обнаружены останки еще двух рептилий. Один из скелетов ныне экспонируется в музее в Алматы. В этой местности была открыта также новая фауна млекопитающих, которая получила название индрикотериевая: примитивные носорогообразные гиракодонты, антракотерий и другие. Благодаря местонахождению здесь костных останков древних млекопитающих Шалкар-Тениз вошел в перечень объектов природно-заповедного фонда республиканского и международного значения.

Майра Буханова говорит, что с открытием нового музея есть идеи реконструировать и выставить скелет (хотя бы копию) 5-мет­рового гиганта-индрикотерия в зале палеонтологии. Правда, для этого потребуются немалые средства.

В фонде музея хранятся и бивни мамонта. Их два. Они были обнаружены в 1932 и в 1954 годах на территории Мартукского района. Вес одного бивня около 15 кг, и в руках его довольно трудно удержать долго. Всего в фонде зала палеонтологии имеется более 800 находок, из них в экспозиции в старом здании удавалось выставлять лишь около ста.

Фонды пополняются. Только при отделе природы и экологии имеется более 5 тыс. экспонатов, один из старинных – большой гербарий 1926 года. Недавно в музей местные краеведы из Темирского района передали останки еще одного древнего животного. Очередной находкой также заинтересовались ученые.