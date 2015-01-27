Ждут села воду Свежий выпуск 613 Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Их строительство в регионе было запланировано еще в 2010 году в рамках реализации программы «Питьевая вода». Но работы по реконструкции данных водоводов не велись по ряду причин с 2012 года и частично были возобновлены лишь в ноябре прошлого года. Из областного бюджета было выделено 367 млн. тенге на разработку проектов водоснабжения в 57 селах. Из них 40 будут подключены к этим двум магистральным водопроводам. Учитывая социальную значимость реализации проектов, акимат области поддержал инициативу Комитета по водным ресурсам по ускорению ввода проектов в эксплуатацию.

Первую очередь Беловодского группового водопровода, строительство которого возобновилось минувшей осенью, намечено ввести в 2015 году. На эти цели будет выделено 1,2 млрд. тенге. Окончательная стоимость и завершение строительства будут определены после корректировки проекта. Майский групповой водопровод охватывает 30 населенных пунктов с численностью 20,4 тыс. человек. На завершение первой очереди в ноябре 2014 года выделено 115,4 млн. тенге. Определены новый генеральный подрядчик – РГП «Казводхоз» и субподрядчик – ТОО «Лига-Финанс».

Как было отмечено на совещании, при завершении проектов Майского и Беловодского групповых водопроводов показатель обеспеченности централизованным водоснабжением в области возрастет на 14%.



