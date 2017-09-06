​Ждут учителей и рабочих

В Тюлькубасском районе прошла ярмарка вакансий, позволившая безработным селянам найти применение своим рукам. Желающим трудоустроиться рассказали об имею­щихся свободных местах и разъяснили требования, предъяв­ляемые к претендентам на вакансии. Самыми востребованными профессиями в Тюлькубасе оказались педагогические и рабочие специальности. Школы района в преддверии нового учебного года остро нуждаются в учителях математики, английского, русского языка и литературы. Предприятиям и организациям нужны электрики, сварщики и водители.

В ярмарке вакансий приняли участие 59 районных учреждений, предложивших 179 вакансий. Заполнить их удалось лишь наполовину. На представленные свободные рабочие места направили 87 граждан, некоторым из которых предложили пройти специальное собеседование. В случае подтверждения своего соответствия требованиям работодателя они смогут трудоустроиться на постоянную работу. Еще 45 граж­дан согласились пройти обучение на краткосрочных профессионально-технических курсах и получить новую профессию. В целом в районе с начала года создано около 1 тыс. новых рабочих мест, трудоустроены 1 044 человека.