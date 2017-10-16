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Жээнбеков победил на выборах президента Кыргызстана
Кандидат от правящей партии Кыргызстана, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков победил на президентских выборах, заявила РИА Новости
глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова после обработки 97% бюллетеней.
В воскресенье в Кыргызстане состоялись президентские выборы. Избирательные участки были открыты в стране и за рубежом с 08.00 по местному времени до 20.00. Явка избирателей составила почти 56%.
"Уже обработаны данные с 97 процентов участков. Получается победа", – сказала она, отвечая на вопрос агентства о возможной победе Жээнбекова в выборах.
Согласно данным сайта ЦИК, кандидат набрал около 55% голосов, что позволяет ему победить в первом туре.
Ближайший соперник Жээнбекова, кандидат от оппозиционной партии Омурбек Бабанов набрал примерно 33% голосов, свидетельствуют данные на сайте Центризбиркома КР.