Жээнбеков рассказал о сильном влиянии идеологии ИГ в Центральной Азии



"Примерно 400 человек, наших молодых людей, завербованы в "Исламское государство". Но сейчас в ходе поражения ИГИЛ они возвращаются... Нужно общее сотрудничество в борьбе с терроризмом. Отдельно взятая страна не может, и самое главное – ни одна страна не может гарантировать, что у него не произойдет теракт. Происходит в развитых странах. Нужно сотрудничество. На уровне ООН надо создать коалицию всех и договориться, что мы будем по единому принципу бороться с этим злом. Только тогда мы можем победить, чтобы и впредь не возникало их", – сказал Президент.



Глава государства отметил, что с начала третьего тысячелетия количество терактов, как и число погибших, возросло в десять раз, теракты произошли в 104 странах, это более половины мира.