Жээнбеков рассказал о сильном влиянии идеологии ИГ в Центральной Азии
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил об усилении распространения идеологии "Исламского государства", ведется активная вербовка граждан стран Центральной Азии, передает Ria.ru.
"Усиливается распространение идеологии ИГ и других подобных радикальных группировок в Центральной Азии, ведется активная пропаганда и вербовка граждан наших государств. Считаю, что без активного взаимодействия стран СНГ и ОДКБ в сфере пограничной безопасности невозможно полноценно обеспечить коллективную безопасность, надежную охрану государственных границ и противостоять значительной части современных вызовов и угроз", – сказал Жээнбеков в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ.
Стоит отметить, что Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Astana club в ноябре 2017 года рассказал, что около 400 молодых казахстанцев состоят в рядах "Исламского государства".
"Примерно 400 человек, наших молодых людей, завербованы в "Исламское государство". Но сейчас в ходе поражения ИГИЛ они возвращаются... Нужно общее сотрудничество в борьбе с терроризмом. Отдельно взятая страна не может, и самое главное – ни одна страна не может гарантировать, что у него не произойдет теракт. Происходит в развитых странах. Нужно сотрудничество. На уровне ООН надо создать коалицию всех и договориться, что мы будем по единому принципу бороться с этим злом. Только тогда мы можем победить, чтобы и впредь не возникало их", – сказал Президент.
Глава государства отметил, что с начала третьего тысячелетия количество терактов, как и число погибших, возросло в десять раз, теракты произошли в 104 странах, это более половины мира.