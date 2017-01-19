​Желаем знать

«Постарайтесь понять, что все отрицательное, что с вами происходит, – результат ваших же предыдущих усилий…» Это о Тельце в одном из гороскопов.

Не знаю, не знаю, почему звез­ды «выражаются» так невнятно, почему не замечают в своей речи примитивнейших каламбуров? Способны ли они объяснить, как может произойти отрицательное? Перечитывают ли свои советы сами астрологи? Похоже, нет. Они торопятся, ведь на прогнозы и предсказания в новогодние дни спрос особый. Звезды стоят высоко, видят и знают все, словно Санди Пруэль, персонаж повести Александра Грина. Но на чем же основываются «мысли звезд» или же мысли о звездах, как можно перевести название одной из самых древних наук?

Кстати, первая астрологическая колонка появилась лет девяносто назад. Тогда редакторы лондонской Sunday Express предложили некоему Ричарду Нейлору поделиться своими мыслями с читателями. Об этом рассказывает Дэвид Берлински в книге «Искушение астрологией, или Предсказание как искусство». Но естественно, не с Нейлора астрология началась и не нашими днями закончится.

Тот же Берлински в первой главе книги приводит ассирийские надписи, в которых халдейские мудрецы предсказывали стране неисчислимые бедствия: «Если Звезда Достоинства, Визирь Тискака, сойдется со Скорпионом, на три года поразят землю жестокий холод, кашель и насморк…» Прочитала я эти строки, глянула в окно и поняла, что Визирь того самого Тискака уже почти сошелся со Скорпионом. Но суть-то звездной мудрости состоит в знании не настоящего, а будущего.

Человек всегда пытался проникнуть в день завтрашний, хотя бы мысленным взором. «Довлеет дневи злоба его», – уверяет нас святой Матфей, – «Довольно каждому дню его заботы». Но кто же следует разумным советам? Античный мир искал знаки судьбы во внутренних органах птиц или животных, исследовал даже формы опивок, выплеснутых из чаши. Древний Восток обращался за советом именно к звездам. Двадцать первый век также вопрошает светила с надеждой и страхом.

Принципиальный ход мыслей астрологов всех времен и народов, в общем-то, понятен. Вселенная едина, человек – часть Вселенной, а стало быть, жизнь его также зависит от движения небесных светил и скорости космических течений.

«Ну что сказать, устроены так люди, – пели цыганки в одном из телеводевилей. – Желают знать, что будет…» В самом деле, уверены, что будущее будет, и желают знать, как его избежать.

Не вдаваясь в схоластику и спекуляции, замечу, что ни разу не пыталась составить себе гороскоп. Убеждена, звезды никогда не были озабочены моим частным существованием. Да, предполагая, что человечество – часть Вселенной, можно надеяться, что судьба города, народа, державы, континента может до некоторой степени определяться положением небесных светил или хотя бы предвосхищаться ими. Но каким образом определенная дуга эклиптики отвечает за пробки на дорогах или настроение «вышестоящего начальства», мне решительно непонятно.

Единственное, что может объяснить бесчисленное количество астрологических предсказаний, это неимоверные амбиции современников. Умом мы представляем, что Земля вращается вокруг Солн­ца, а то – всего лишь одна из многочисленных звезд нашей Галактики. Да и Млечный Путь наш тоже лишь один из многих ему подобных. Но сердце отказывается верить подобной ереси. Мир вращается вокруг меня одного – уверен человек, стихийный индивидуалист от рождения. А потому и платит безропотно за такое, скажем, пророчество: «Результат приложенных усилий будет покоиться на вашей собственной уверенности в себе…» Это – Козерогам, как будто бы даже и мне. И я искренне согласна с подобной максимой. Только при чем тут звезды?