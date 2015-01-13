Желал он сохранить наследие народа Рухани Жаңғыру

Нурлан ДУЛАТБЕКОВ, доктор юридических наук, член-корреспондент НАН РК



Ради будущего страны



Подавляющее большинство казахских интеллигентов в то время получали образование в крупных городах России, где впервые приобщались к политике, там оформлялись их общественно-политические взгляды. На становление человека, формирование его общественно-политических взглядов большое влияние оказывает учебное заведение. И Санкт-Петербургский университет сыграл особую роль в общественно-политическом становлении многих крупных личностей. Молодежь активно выступала за идеи свободомыслия не только в России, но и в кипящей общественной жизни казахского народа.



Видный общественный деятель движения "Алаш" Айдархан Турлыбаев родился в Мезгильской волости Кокшетауского уезда Акмолинской области. В Санкт-Петербургском архиве материалы касательно Айдархана Турлыбаева собраны в делах № 14, 3, 34, 521. Проучившись в Омской гимназии, Турлыбаев получил аттестат зрелости, где сказано: "Данъ сей Турлыбаеву Айдархану, сыну киргиза, магометанского вероисповедания, имеющему отъ роду 19 лет, обучавшемуся 8 лет (с 1889 по 1897) въ Омской Гимназии и пробывшему один годъ в восьмом классе, в томъ, во-первых, что на основанiи наблюденiй за все время обученiя его в Омской Гимназiи поведение его было отличное, исправность в посещенiи и приготовленiи уроков, а также въ исполненiи письменных работъ примерная, прилежанiе безуп­речное и любознательность ко всем предметам одинаковая и, во-вторых, что он обнаружилъ нижеследующие познания …. "



Выпускник гимназии пять лет учился на юрфаке Санкт-Петербургского университета и ежегодно по приказу генерал-губернатора Степного края получал 400 рублей в качестве стипендиата Акмолинской области. Как и другие питомцы университета, А. Турлыбаев прослушал лекции по нескольким предметам, сохранилось свидетельство об изученных дисциплинах.



В университете А. Турлыбаев учился вместе с будущими известными интеллигентами "Алаш": Райымжан Марсеков был его однокурсником, а Жакып Акбаев шел на курс ниже, и они были друзьями. Вместе в один день написали прошения о поступлении в археологический институт и жили по одному адресу. Их связывали общие интересы и увлечения культурой, искусством. А. Турлыбаев был очень образованным, владел несколькими иностранными языками и знал латинский и древнегреческий. Когда пел на французском, люди заслушивались. Он жил душа в душу с супругой Сагидой Мухаметкызы. Как указано в документах личного дела в российских архивах, его отца звали Турлыбай, мать – Алтын.

Получив диплом, Айдархан уезжает в Омск и получает должность помощника секретаря суда. До 1917 года работает адвокатом, присяжным поверенным. О его доскональном знании юриспруденции, высоком профессионализме, деловых качествах писала газета "Казах" в 1917-м. Он выполнял важную работу ради будущего страны, приняв активное участие в общественно-политическом движении казахского народа в годы переворота. В числе таких дел – председательство на съезде казахов Акмолинской области, состоявшемся в Омске 25 апреля – 5 мая 1917 г. Он проводился с целью обсудить положение народа, при участии уважаемых людей. Вместе с руководителями со всех сторон были посланы акыны, певцы, сказители, но съезд был созван не для развлечения, писала газета "Казах". Айдархан также выступил с резкой критикой и выразил досаду, что не было тех, кто мог бы сказать о чаяниях народа, что съезд – не пир, не место для простых пожеланий.



В 1917-м Айдархан Турлыбаев как активный организатор и участник подготовки и проведения I и II общеказахских съездов "Алаш" стал одним из трех председателей правительства Алаш-Орды. Он активно участвовал в учреждении милиции "Алаш", вместе с Х. Габбасовым, М. Тынышбаевым, Б. Маметовым приступил к формированию одного из полков в Семипалатинске. В архиве Омска хранятся сведения о его службе. В личном листке, начатом в ноябре 1911 года, есть данные: "Мировой Судья 3 участка г. Омска, округа Омского Окружного Суда, надворный Советник Айдархан Турлыбаевич Турлыбаев родился 25 августа 1877 г., вероисповедания магометанского, знаков отличия не имеет. Содержание получает в год: жалование 1 200 р., добавочных 300 р., квартирных 500 р., столовых 500 р. Итого 2 500 р."



В 1934 г. Айдархан был заключен в тюрьму и отсидел три с половиной года. Рассказывают, что в те тягостные времена его посещал только Кажымукан. Своего сына палуан назвал Айдарханом. 1937 год – вновь тюрьма, обвинение в национализме и участии в национально-буржуазном движении. В том же году Омским НКВД был приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1957-м.



О традициях брачного права



У Айдархана Турлыбаева руководителем дипломных работ был Адольф Христианович Гольмстен (1848–1920) – ученый, оставивший после себя ряд весомых научных трудов в области гражданского права, а в 1899–1903 гг. – ректор Санкт-Петербургского университета. А. Турлыбаев в работе "Брачное право киргизов" обращает внимание на характерные черты обычного права казахов и их роль в жизни, выявляет яркие стороны отдельных норм. Раскрывая феномен сложившегося брачно-семейного права кочевого казахского народа, Айдархан убедительно доказал, что эта правовая система по-своему цивилизованна и не уступает системам других народов, для чего провел большие исследования.



В Санкт-Петербургском архиве сохранилась его рукопись. На первой из 75 страниц дипломной работы имеется надпись рукой А. Х. Гольмстена: "Весьма удовлетворительно" (современная оценка "очень хорошо") и роспись. А. Турлыбаев обращает внимание на обстоятельства запрета на заключение брака: "В боковых линиях брак воспрещается только до 3-й степени, лишь бы жених и невеста не были "емшектес", т. е. вскормлены одной и той же женщиной (влияние шариата)". Также называет запрет на брак при родстве жениха и невесты до седьмого колена. "Киргизы главным образом ценят ее родовитость, т. е. происхождение от хороших родителей: "көріп алған көріктіден көрмей алған текті артық" – лучше жениться на девице из хорошего рода, не видавши, чем видавши, на красавице. Или еще: "аяғына қарап асын іш, шешесіне қарап қызын ал" – глядя на чашку (в которой подают кушание) – принимай пищу, глядя на мать – женись на ее дочери".



Для благородного жигита – продолжателя рода, понятия "кровь" (происхождение) "дом, сторона тестя" имеют значение. Однако имеют место и такие явления, как зять-примак: "Бывает в степи еще такой случай. Жених, не имея родственников, поступает под главенство тестя, присоединив свой скот к стаду последнего, и после смерти тестя наследует на правах одного из средних сыновей. Этот обычай, известный под именем: "күшік күйеу", не пользуется симпатией киргиза: "қайындағы күйеуден қарғысы жоқ ит артық" – собака, находящаяся на свободе, лучше, чем зять, проживающий у тестя".



В соответствии со сложившимися образцами степного брачно-семейного права не обойдены и превратившиеся в обрядовую традицию многочисленные запреты для девушки с целью воспитать женщину. Через них ясно представлены достижения института аменгерства. "Юридическое значение обычая "ұрын келу" заключается в следующем. Если жених откажется после "ұрын келу" от невесты, он теряет все, что перешло к тестю в виде калыма или подарков и т. д., в том только случае, если его отказ немотивированный...".



Отрывки из дипломной работы показывают Айдархана Турлыбаева как квалифицированного специалиста-юриста, писала в свое время газета "Казах". Исследование основ обычного брачно-семейного права казахов заинтересовало и Гольмстена. В процессе написания и защиты дипломной работы перед молодым человеком стояла нелегкая задача – доказать правовую силу традиционных степных законов. И он с нею справился.



Сравнение описанных в дипломной работе Айдархана Турлыбаева традиций переплетается с современными вопросами заключения брака. Значение исследовательского наследия А. Турлыбаева велико и необходимо для сохранения генофонда.



С обретением независимости страна восполнила недостающее – приняла собственную Конституцию. Самое главное для нас – через многовековой исторический опыт казахского народа, правильно истолкованный многими поколениями, понимать особое значение законов, которые помогут исправить сложившуюся демографическую ситуацию. В неудержимом потоке глобализации следует возродить наследие предков, в чем убеждает исследование трудов Айдархана Турлыбаева. Ясно обнаруживается его особенно грамотный взгляд, деликатность при ознакомлении с темой, указание на необходимость сохранения ценности традиций. Складывается четкое представление об Айдархане как гражданине, думающем о народе.