Желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит Европе расколом, заявили в ФРГ

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Заявление американского президента Дональда Трампа о необходимости возвращения России в "восьмерку" грозит Европе новым расколом, сказал в эфире телеканала ZDF госсекретарь МИД ФРГ Нильс Аннен, передает РИА Новости
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"В качестве ответа на этот твит и провокацию господина Трампа на G7 – если никакого движения со стороны России не будет продемонстрировано и мы пригласим ее, этого никто не поймет. Это группа, которая защищает общие ценности... В этой ситуации мы не должны допустить еще один раскол в Европе, потому что в Европе не все будут согласны с таким решением", – заявил он.
Ранее Трамп посчитал, что формат "восьмерки" с участием России был бы гораздо эффективней "семерки". Эту идею поддержал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
В Кремле, комментируя слова американского президента, отметили, что Москва делает акцент на других форматах. В МИД предположили, что политики поднимают тему присоединения России к G7 для самопиара.
G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.
Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.