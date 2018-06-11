Желание Трампа вернуть Россию в G8 грозит Европе расколом, заявили в ФРГ

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В Кремле, комментируя слова американского президента, отметили, что Москва делает акцент на других форматах. В МИД предположили, что политики поднимают тему присоединения России к G7 для самопиара.



G7 расширили за счет вхождения России в 1998 году, однако после возвращения Крыма члены клуба отказались приехать на саммит G8 в Сочи. Ведущие страны заявили, что не хотят заседать вместе с Россией до тех пор, пока Москва не изменит внешнеполитический курс.



Сейчас в "Большую семерку" входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия.

