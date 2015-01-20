Желанный гость в любом доме

– Школу я окончила в селе, в Западно-Казахстанской области, – рассказывает Клара Кайратовна. – С работой там было очень тяжело, поэтому я устроилась почтальоном. Потом поменяла место жительства – переехала в Алматы, а работа осталась прежней: устроилась в Алматинский филиал АО «Казпочта» «Алматинский почтамт». Тружусь здесь уже много лет, еще заочно колледж связи окончила.Почтальон – профессия старинная, но за несколько столетий его обязанности и нагрузка почти не изменились. Рабочий день Клары Сулейменовой начинается в 7.30. Прежде чем повесить на плечо увесистую сумку, она привычно и ловко сортирует корреспонденцию по «ходовику», то есть по маршруту.– Журналы, газеты, письма, извещения и прочую почту я группирую по улицам и домам, видам корреспонденции, проставляю штемпели, – объясняет она. – И только потом отправляюсь на маршрут.– А сумка у вас тяжелая? – спрашиваю.– Увесистая. Почти 10 килограммов, а то и больше, – отвечает. А потом улыбается: – Так что хоть и стали люди друг другу электронные письма писать и в Интернете новости узнавать, без нас, почтальонов, все равно не обойтись.Обход ее участка, а это четыре квадрата, занимает ежедневно 2–3 часа. Причем в любую погоду. И на дождь, снег, холод и жару наша героиня внимание уже не обращает.– Мы морозоустойчивые и теплолюбивые, – шутят по этому поводу почтальоны. И добавляют: – Ну, если только сильный ливень, в подъезде переждем… И гиподинамия нам не грозит, еще и стройные, с румянцем всегда.Для «своих» адресатов Клара желанный гость. Кстати, соседи друг с другом сейчас почти не общаются, а вот почтальона знают хорошо. В ожидании долгожданной почты «девушку с сумкой» они даже в окна выглядывают. А как Кларе старики радуются! Получив весточку от детей или родных, пенсионеры на чай почтальона приглашают, про свою молодость, про детей, про внуков рассказывают. И хотя Кларе всегда спешить надо, но для бабушек и дедушек обязательно пусть минуточку, да найдет. Тем, кому трудно ходить, почту в квартиру заносит. Иногда случается, что надо конверт вручить, а адресат переехал. Но Клара его все равно старается отыскать. У соседей спрашивает, близлежащие дома обходит. «Затеряно-найденные» адресаты так ей потом за это благодарны, что даже на почту приходят и с праздниками поздравляют.И на работе ее ценят.– Клара Сулейменова зарекомендовала себя с самой положительной стороны, пользуется заслуженным уважением и авторитетом в коллективе предприятия, – характеризует ее начальство. – К своим должностным обязанностям относится добросовестно. С клиентами всегда доброжелательна, отзывчива, коммуникабельна. За многолетний добросовестный труд в 2010 году была награждена почетной грамотой АО «Казпочта» и 2011 году – почетной грамотой АО «ФНБ » «Самрук – Казына».…А ее рабочий день продолжается. Клара привычно вскидывает на плечо сумку:– Надо идти, люди ждут, – говорит она.