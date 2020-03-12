​Желательно без высшего...

Выражается оно, с одной стороны, в недостатке тех или иных квалифицированных кадров, а с другой – в их переизбытке. Всего опросом было охвачено около 600 тыс. различных малых и средних предприятий респуб­лики, в которых главной проблемой была названа нехватка сезонных работников и специалистов среднего звена. При этом 63 тыс. из них заявили об имеющемся дефиците кадров.

Вместе с тем в топ самых востребованных профессий вошли механизаторы, трактористы, водители, официанты, торговые представители, сварщики, повара, воспитатели, каменщики, а также разнорабочие.

Около 48 тыс. вакансий остаются свободными за отсутствием желающих работать продавцами, супервайзерами в торговых центрах, охранниками, операторами в call-центрах, курьерами, автомойщиками, горничными, шиномонтажниками и чабанами.

Как было заявлено по итогам исследования, в среднем выпуск специалистов с высшим образованием в 5,3 раза превышает реальную в них потребность, со среднетехничес­ким – в 1,7 раза. На сегодня компании остро нуж­даются в сезонных, а также подсобных рабочих.

К примеру, только в Туркестанской области насчитывается 24 тыс. открытых вакансий. В основном острый дефицит кадров имеет место в аграрном секторе, где не хватает трактористов, агрономов, пастухов и чабанов. В одном только Мактааральском районе требуется 2 980 трактористов, тогда как их выпускается здесь всего 23 специалиста в год…