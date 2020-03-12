Свежий выпуск
​Желательно без высшего...
Алина Светина

Выражается оно, с одной стороны, в недостатке тех или иных квалифицированных кадров, а с другой – в их переизбытке. Всего опросом было охвачено около 600 тыс. различных малых и средних предприятий респуб­лики, в которых главной проблемой была названа нехватка сезонных работников и специалистов среднего звена. При этом 63 тыс. из них заявили об имеющемся дефиците кадров.

Вместе с тем в топ самых востребованных профессий вошли механизаторы, трактористы, водители, официанты, торговые представители, сварщики, повара, воспитатели, каменщики, а также разнорабочие.

Около 48 тыс. вакансий остаются свободными за отсутствием желающих работать продавцами, супервайзерами в торговых центрах, охранниками, операторами в call-центрах, курьерами, автомойщиками, горничными, шиномонтажниками и чабанами.

Как было заявлено по итогам исследования, в среднем выпуск специалистов с высшим образованием в 5,3 раза превышает реальную в них потребность, со среднетехничес­ким – в 1,7 раза. На сегодня компании остро нуж­даются в сезонных, а также подсобных рабочих.

К примеру, только в Туркестанской области насчитывается 24 тыс. открытых вакансий. В основном острый дефицит кадров имеет место в аграрном секторе, где не хватает трактористов, агрономов, пастухов и чабанов. В одном только Мактааральском районе требуется 2 980 трактористов, тогда как их выпускается здесь всего 23 специалиста в год… 

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 августа
Цех по перечесу ваты сгорел, оставив незрячих без работы
Двери закрываются! Отменой востребованного ж/д рейса возмущены жители СКО
Критика неуместна?..
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Список погибших во время январских событий опубликовала Генпрокуратура РК
Как теперь будут изучать языки в школах, разъяснил глава Минпросвещения РК
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
О новшествах в новом учебном году рассказали профильные министерства
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 августа
За сорок лет школа в селе Достык ни разу капитально не ремонтировалась
Жители одной из двухэтажек на станции Нура вынуждены жить в вечном страхе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 августа
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Инфляция: почему ожидания не сбываются?
Похолодание и заморозки ожидаются в Казахстане
Предприниматели оперативно отреагировали на уведомление антимонопольного департамента
В Петропавловске кто-то свинтил натяжные гайки газовых кранов. Три дома остались без газа
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Балташа Турсумбаева
Сеять хлеб – дело благородное
ОСИ: не верь, не бойся, не проси?
Мужчину изрезали ножом на автовокзале в Жетысуской области
Ультиматумом проблемы не решить
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию

Читайте также

Свежий выпуск
Солнце. Лето. Любимая книга
Свежий выпуск
Он был легендой
Свежий выпуск
Диагональ жизни спасла
Свежий выпуск
Дорогами избирателей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]