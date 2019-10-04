​Желательно экологически, выполнимо технически

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Сауле Искандер

Общественные слушания и дис­куссии вокруг принципиально нового комплексного документа, над разработкой которого трудилась группа из почти 200 ведущих экспертов, прошли практически во всех регионах страны. На днях участниками обсуждения законопроекта, сос­тоявшегося в столице, стали депутаты Парламента, представители экологических ассоциаций и общественных объединений во главе с министром экологии, геологии и природных ресурсов Магзумом Мирзагалиевым.

Как отметил глава созданного в текущем году ведомства, проект кодекса предполагает существенные изменения как в отношении увеличения финансовой нагрузки на промышленность, так и касательно общих принципов и подходов к защите окружающей среды.

– Что касается климатической политики, она не претерпит существенных изменений, – отметил министр. – Законодательно необходимо прежде всего стимулировать энергосбережение компаниями, связанными с передачей энергии, тепла и газа. Разумеется, они должны будут включать в свои инвестиционные программы расходы на энергосберегающие проекты. Компании, внедряющие «зеленые» технологии, будут освобождены от платы за эмиссию.

При этом, как подчеркнул спикер, для предприятий, игнорирующих переход на комплексное экологическое разрешение, ставка за эмиссии будет расти. Подобная мера, на его взгляд, станет существенным монетарным финансовым стимулом для компаний по переходу к «зеленой экономике».

– Мы ожидаем, что работа над документом завершится буквально в ближайшее время, – поделился Магзум Мирзагалиев. – Будем направлять его на согласование всем заинтересованным организациям, госорганам, чтобы уже в декабре выйти с готовым законопроектом в Парламент.

По словам заместителя председателя правления Ассоциации экологических организаций Казахстана Елдоса Абаканова, новый кодекс позволит решить многие экологические проблемы или, по крайней мере, будет мотивировать на улучшение ситуации как государственные органы, так и природопользователей.

– Проведение решительных и эффективных реформ, позволяющих создать условия для привлечения и окупаемости инвестиций без ущерба окружающей среде, приблизит Казахстан к уровню развитых стран мира, – уверен эксперт.

Участники обсуждения законопроекта сошлись во мнении, что одно из главных его достоинств – в максимальной приближенности экологических новелл к международным стандартам. К примеру, предусмотрен по­этапный переход от санитарно-гигиенических нормативов к экологическим, используемым в странах ЕС и ОЭСР. Последние базируются на соблюдении баланса между тем, что желательно с экологической точки зрения, и тем, что осуществимо в техничес­ком и экономическом аспекте.

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