Желаю попутного ветра

Надо сказать, что поиск национальной идеи всегда был главной заботой лидеров ведущих стран мира. К примеру, в период тяжелейшей депрессии 30-х годов XX века президент США Ф. Рузвельт предложил формулу, которая, по его мнению, могла объединить американцев в единую нацию: Америка должна стать самой богатой страной мира. Она сегодня таковой и является. В тяжелые послевоенные годы Япония поставила перед собой задачу – войти в семью передовых государств за счет производства товаров самого высокого качества. Сегодня эта труднейшая цель воплощена ими в жизнь.

В своем Послании Президент Нурсултан Назарбаев ответил и на вопрос о том, почему так важно уделять большое внимание не только дню сегодняшнему, но и завтрашнему. Еще древнеримский философ Сенека две тысячи лет тому назад сказал: «Когда человек не знает, к какой пристани держит путь, для него никакой ветер не будет попутным».

Президент четко и недвусмысленно дал всем понять, что без продуманной стратегии будущего нельзя планировать и день сегодняшний. Что касается сути обозначенной Президентом национальной идеи, то она оказалась созвучна вековой мечте наших великих предков, каганов тюркских каганатов Культегина, Бильге, Капагана и других о будущем своего народа.

Сегодня задача всех казахстанцев – наполнить содержанием эту звучную фразу – «Мәңгілік Ел». Я, как руководитель спортивного вуза, вижу свою задачу в воспитании таких тренерских кадров, которые выведут спортивный Казахстан в десятку сильнейших спортивных держав мира.

Безусловно, это трудная, но решаемая задача. Судя по выступлениям наших атлетов на соревнованиях самого высокого уровня – Олимпийских играх, всемирных универсиадах, чемпионатах мира – спорт сегодня стал одним из главных брендов Казахстана. Национальный потенциал и спортивные традиции выступают надежным залогом и будущих побед.

Кайрат ЗАКИРЬЯНОВ,

профессор, президент Казахской академии спорта и туризма