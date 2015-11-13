Железнодорожники предотвратили хищение груза в Кызылорде

Локомотивная бригада Кызылординского эксплуатационного локомотивного депо на участке Кызылорда- Шиели предотвратила хищение груза из подвижного состава, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Пресс-службу АО "НК "КТЖ".
По словам героев, Машинист Нурлан Ибадуллаев и его помощник Бактияр Бектуров вели грузовой поезд по первому пути станции Сулутобе. Железнодорожники увидели, что в вагоне встречного грузового поезда орудовало постороннее лицо.
Об этом машинист сообщил поездному диспетчеру. Был задержан 28-летний житель города Кызылорда, совершавший кражу груза. Ведется расследование.
Отмечается, что Нурлан Ибадуллаев в 2009 году был награжден знаком за обеспечение безопасности движения "Қозғалыс қауіпсіздігі үшін".