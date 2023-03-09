Железнодорожную компанию наказали за высокие цены в Казахстане

Железнодорожная компания в Атырауской области привлечена к административной ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции Казахстана.

Фото: rti-anpz.kz

Департамент АЗРК по Атырауской области совместно с Атырауской транспортной прокуратурой установили нарушение у ТОО «РТИ-АНПЗ», в частности, «злоупотребление монопольным положением в установлении, поддержании монопольно высоких цен (по услугам текущего отцепочного ремонта вагонов и текущего безотцепочного ремонта) и применении разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям (по договорам на подачу и уборку вагонов, а также по выполнению работ по текущему отцепочному ремонту)».

На основании представления прокуратуры департамент возбудил дело об административном правонарушении в отношении РТИ-АНПЗ.

Постановлением суда товарищество оштрафовано на 485 млн тенге, которые оплачены в пользу государства в полном объеме, заключили в агентстве.