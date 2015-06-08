Железнодорожные билеты теперь можно купить в терминалах QIWI

Общество
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Меруерт Нургазинова
Фото с сайта onedayoneway.ru
АО "Қазақстан темір жолы" и QIWI Kazakhstan организовали дополнительную возможность покупки билетов в режиме самообслуживания. Об этом Kazpravda.kz сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".

"Теперь у всех жителей Казахстана есть возможность купить электронный билет на поезд через QIWI-терминалы, размещенные во многих торговых, развлекательных, общественных местах по всей республике. Общая сеть терминалов насчитывает 14 тыс. единиц", – говорится в официальном сообщении.

Как отметили в пресс-службе, через терминалы можно не только выбрать удобные даты отправления, но и проверить наличие мест в вагонах, выбрать тип вагона (купе, плацкарт, люкс), посмотреть ценовые варианты и тарифную сетку (взрослый, детский билеты).

Кроме того, если вагон оборудован местами для лиц с ограниченными возможностями, эта информация также отобразится на экране терминала. В качестве идентификатора по услуге может выступать любой официальный документ: паспорт, удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельство о рождении и т. д. Приобрести билеты через терминалы могут граждане как Казахстана, так и других стран, включая СНГ.

Вместе с тем за одну транзакцию можно купить не более четырех билетов. Количество транзакций не ограничено. Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в раздел "Транспорт и туризм" в главном меню, далее – найти в списке поставщиков услуг "Қазақстан темір жолы". Затем, выбрав все параметры поездки, ввести номер мобильного телефона и внести необходимую сумму для платежа. В случае, если номинал купюр превышает сумму покупки, сдача будет зачислена на номер мобильного телефона пользователя. Сам билет будет распечатан на чеке, который будет действителен при посадке на поезд.

Если чековая лента на аппарате закончилась, то получить дубликат чека можно на любом другом QIWI-терминале. Для этого нужно нажать на кнопку "Дубликат чека" на странице выбора станции, ввести тот же номер телефона, который использовался при покупке билетов (то есть номер, на который была отправлена сдача). Затем необходимо выбрать заказ, по которому нужен чек, и нажать кнопку "Далее", после чего будет распечатан чек.

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