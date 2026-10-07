Железнодорожные перевозки зерна в Казахстане достигли более 10 млн тонн

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За 9 месяцев железнодорожные перевозки зерна выросли на 12%, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

По данным ведомства, за январь–сентябрь 2026 года по железнодорожной сети Казахстана перевезено 10,8 млн тонн зерна, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года (9,61 млн тонн).

При этом объем экспортных перевозок составил 8,4 млн тонн, увеличившись на 14%.

«Наибольшая положительная динамика отмечается на направлениях в страны Центральной Азии. За девять месяцев текущего года железнодорожным транспортом перевезено 5,5 млн тонн зерна, что на 33% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. Основной объем пришелся на Узбекистан – 4,11 млн тонн (+44%) и Таджикистан – 1,18 млн тонн (+16%). В Кыргызстан направлено 184 тыс. тонн, в Туркменистан — 30 тыс. тонн зерна. Рост объемов перевозок отмечен и на других экспортных направлениях. В Китай перевезено 750 тыс. тонн зерна, что на 54% больше прошлогоднего показателя. В Афганистан отправлено 762 тыс. тонн – в 4,3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года», – сказано в информации.

С началом нового сезона уборочной кампании продолжается рост объемов погрузки зерна. В сентябре 2026 года объем погрузки зерна составил 1,45 млн тонн, что стало рекордным показателем и на 7% превысило уровень аналогичного периода 2025 года.