Железнодорожные рельсы закатали в асфальт в Уштобе

Асфальт уложили поверх железнодорожных рельсов в городе Уштобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Видеопост об укладке асфальта поверх железнодорожных рельсов на ж/д переезде в Уштобе привлек внимание полицейских.

На место выехали сотрудники ОДТИ управления административной полиции. Факт нарушения подтвердился.

Фото: instagram.com/taldykorganec.insta_/

«Выяснилось, что в ходе ремонтных работ был перекрыт подъезд вагонов к угольным складам. Дорожная организация, которая производила на указанном участке ремонтные работы и допустила нарушение, привлечена к ответственности. По факту составлен административный протокол, предусмотренный адмстатьей «Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений», – отметили в ДП области.

В настоящее время железнодорожные подъездные пути к угольным складам восстановлены, заключили в полиции.