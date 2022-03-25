Общество
"Железнодорожный" бизнесмен похитил свыше 57 млн тенге в Караганде
В Караганде завершено расследование по факту мошенничества руководителя ТОО "ЖилОтделСтрой", сообщает Kazpravda.kz.
"Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что с 2015 по 2019 год при выполнении строительно-монтажных работ по ограждению путей на станциях Карагандинского отделения магистральной сети
Кудайкулов А.Б. похитил денежные средства АО "НК "КТЖ" на общую сумму более 57 млн тенге путем завышения объемов работ", – говорится в сообщении пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу.
Отмечается, что проведенными следственными действиями обеспечено полное возмещение ущерба в бюджет.
Приговором суда Кудайкулов осужден на 6 лет лишения свободы (условно).