В Караганде завершено расследование по факту мошенничества руководителя ТОО "ЖилОтделСтрой", сообщает Kazpravda.kz.



"Территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что с 2015 по 2019 год при выполнении строительно-монтажных работ по ограждению путей на станциях Карагандинского отделения магистральной сети

Кудайкулов А.Б. похитил денежные средства АО "НК "КТЖ" на общую сумму более 57 млн тенге путем завышения объемов работ", – говорится в сообщении пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу.



Отмечается, что проведенными следственными действиями обеспечено полное возмещение ущерба в бюджет.



Приговором суда Кудайкулов осужден на 6 лет лишения свободы (условно).