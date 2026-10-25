Железнодорожный вокзал Тараза открыли после реконструкции за 3,4 млрд тенге

Фото: Акимат региона

В Таразе после реконструкции открыли железнодорожный вокзал. На обновление объекта направили более 3,4 млрд тенге, передает Kazpravda.kz.

В церемонии открытия, приуроченной ко Дню Республики, принял участие аким Жамбылской области Ербол Карашукеев.

В ходе реконструкции обновили здание вокзала, перрон, привокзальную площадь и прилегающую территорию. Особое внимание уделили удобству и безопасности пассажиров, в том числе созданию условий для беспрепятственного передвижения.

«Железнодорожный вокзал «Тараз», который более века связывает регионы страны, вступил в новый этап своей истории. Символично, что это событие проходит в преддверии Дня Республики. Ведь основа сильного государства – качественные дороги, надежное транспортное сообщение, современная инфраструктура и комфортные условия для граждан», — отметил Ербол Карашукеев.

Основное здание вокзала было построено в 1986 году. Сегодня здесь ежедневно обслуживают от 28 до 32 пассажирских поездов. Зимой через вокзал проходят около 2,5 тысячи пассажиров в сутки, летом - до 3 тысяч.

Здание рассчитано на одновременное пребывание 600 человек, в том числе 200 мест предусмотрено в зале ожидания.

Реконструкция вокзала в Таразе стала частью программы модернизации железнодорожной инфраструктуры. Всего в Жамбылской области планируется обновить пять вокзалов - на станциях Тараз, Шу, Турксиб, Отар и Боранды. Общая стоимость проектов составляет 14,1 млрд тенге.