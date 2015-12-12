​Железные кони для стражей порядка

Церемония состоялась на международном комп­лексе лыжных трамплинов «Сункар». Как отметил градоначальник, по поручению Главы государства в южном мегаполисе планируется создать муниципальную полицейскую службу, подотчетную акимату и местному сообществу. В следующем году будет выделено свыше 600 млн тенге на приобретение спецавтомобилей в рамках материально-технического оснащения алматинской полиции, что поможет улучшить криминогенную обстановку в городе.

«Ваша роль в деле обеспечения безопасности неоценима, – сказал, обращаясь к полицейским, Б. Байбек. – Поэтому мы будем повышать уровень технического оснащения сотрудников полиции. В рамках поручения Главы государства в этом году за счет средств местного бюджета приобретено 97 единиц служебного автотранспорта на сумму 501 миллион тенге. Из них 89 единиц – автопатрульные автомобили, 8 – для оснащения дежурных частей».