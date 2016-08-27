​«Железные» леди

Чествование олимпийцев состоя­лось во Дворце школьников Талдыкоргана и было приурочено к празднованию Дня казахстанского спорта. Торжественное собрание прошло с участием видных общественных деятелей, ветеранов труда, заслуженных тренеров, воспитавших немало именитых спортсменов.

В ходе церемонии первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов вручил бронзовому призеру Олимпиады в Рио по тяжелой атлетике Карине Горичевой сертификат на 10 млн тенге, а ее соратница по сборной Маргарита Елисеева, занявшая на Играх пятое место, получила 3 млн тенге. Денежных призов удостоились также их наставники Сергей Седов и Николай Пак. В честь профессионального праздника большой группе тренеров, руководителей спортивных клубов и преподавателей физкультуры вручили нагрудные знаки «Почетный деятель спорта», грамоты и благодарственные письма Министерства культуры и спорта РК, акимата области.

– Мы с большим волнением следили за выступлениями наших олимпийцев, – отметил Л. Турлашов. – Несмотря на напряженную борьбу, казахстанские спортсмены завоевали большое число медалей, с честью оправдав надежды миллионов болельщиков. Это для всех нас огромная радость! Мы признательны им за успех, за которым стоит долгий изнурительный труд.

От имени общественности Жетысу виновниц торжества поздравили чемпион московской Олимпиады 1980 года по классической борьбе Жаксылык Ушкемпиров, заслуженный тренер РК, директор областной школы-интерната для одаренных детей Равиль Абдрахманов, ветеран спорта Рахимбек Тулендинов. По их словам, успешное выступление казахстанских атлетов в Рио внесет неоценимый вклад в укрепление имиджа республики на мировой спортивной арене. Сегодня вся страна в едином порыве гордится достижениями олимпийцев, силой их характера, волей и целеустремленностью. Они – современные герои, кумиры юных поколений, лучшие пропагандисты здорового образа жизни.

В ответном слове Карина Горичева выразила огромную благодарность за теплый прием на родной земле, пообещав и впредь радовать земляков яркими спортивными результатами.