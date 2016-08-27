Свежий выпуск
​«Железные» леди
Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган

Чествование олимпийцев состоя­лось во Дворце школьников Талдыкоргана и было приурочено к празднованию Дня казахстанского спорта. Торжественное собрание прошло с участием видных общественных деятелей, ветеранов труда, заслуженных тренеров, воспитавших немало именитых спортсменов.

В ходе церемонии первый заместитель акима Алматинской области Лаззат Турлашов вручил бронзовому призеру Олимпиады в Рио по тяжелой атлетике Карине Горичевой сертификат на 10 млн тенге, а ее соратница по сборной Маргарита Елисеева, занявшая на Играх пятое место, получила 3 млн тенге. Денежных призов удостоились также их наставники Сергей Седов и Николай Пак. В честь профессионального праздника большой группе тренеров, руководителей спортивных клубов и преподавателей физкультуры вручили нагрудные знаки «Почетный деятель спорта», грамоты и благодарственные письма Министерства культуры и спорта РК, акимата области.

– Мы с большим волнением следили за выступлениями наших олимпийцев, – отметил Л. Турлашов. – Несмотря на напряженную борьбу, казахстанские спортсмены завоевали большое число медалей, с честью оправдав надежды миллионов болельщиков. Это для всех нас огромная радость! Мы признательны им за успех, за которым стоит долгий изнурительный труд.

От имени общественности Жетысу виновниц торжества поздравили чемпион московской Олимпиады 1980 года по классической борьбе Жаксылык Ушкемпиров, заслуженный тренер РК, директор областной школы-интерната для одаренных детей Равиль Абдрахманов, ветеран спорта Рахимбек Тулендинов. По их словам, успешное выступление казахстанских атлетов в Рио внесет неоценимый вклад в укрепление имиджа республики на мировой спортивной арене. Сегодня вся страна в едином порыве гордится достижениями олимпийцев, силой их характера, волей и целеустремленностью. Они – современные герои, кумиры юных поколений, лучшие пропагандисты здорового образа жизни.

В ответном слове Карина Горичева выразила огромную благодарность за теплый прием на родной земле, пообещав и впредь радовать земляков яркими спортивными результатами. 

Популярное

Все
О борьбе с лесными пожарами в Костанайской области рассказали сотрудники МЧС – видео
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 сентября
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
10 человек пострадали при крупном лесном пожаре в Костанайской области
Полицейский застрелил своего товарища на охоте
Два человека погибли в результате пожара в оружейном магазине в Костанае
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 августа
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новую еженедельную программу "ПРЕЗИДЕНТ" представил канал "Хабар 24"
Инцидент с птицей прокомментировали в аэропорту Актобе
Об олигархах и справедливости
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 августа
Подозреваемый в убийстве явился с повинной в полицию Шымкента
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Уральск накрыло дымом с горящего полигона
31 год со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона отмечает Казахстан
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Казахстан всегда будет твердо стоять на принципах ядерной безопасности – Токаев
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Пакистана
Адльбек Сарсембаев освобожден от должности вице-министра
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Ребёнок погиб, спрыгнув вместе с братом с двигавшегося поезда в Жамбылской области
Меняемся вместе с Конституцией
Мы едем в Архив Президента Республики Казахстан. Там нас ждет редкая встреча – с книгой, где написано о каждом и для каждого из нас
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
16-летняя девочка-сирота выбросилась из окна 10-го этажа после изнасилования в Павлодаре
Как поддержать хлеборобов и спасти нынешний урожай пшеницы, ячменя и семян подсолнечника от возможного критического снижения цен на внешних рынках, обсудили в столице участники заседания «круглого стола», организованного Зерновым союзом РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Новая жизнь Второго Павлодара
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории

Читайте также

Свежий выпуск
В городе на Иртыше
Свежий выпуск
В память о подвиге
Свежий выпуск
Здесь и сейчас
Свежий выпуск
Строить мосты, а не стены

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]