«Железный конь» отечественной сборки

Сделано в Казахстане
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В Аральском районе готовятся к выпуску мототехники

фото акимата Аральского района

Местный завод Dara Moto станет первым в регионе специализированным производством по сборке мотоциклов, ориентированным на массового отечественного потребителя.

Мини-завод вырос в Аральске возле местной индустриальной зоны. Первые фирменные экземпляры нескольких видов мототехники готовы выйти на рынок. Однако, как уточнили специалис­ты, официальное открытие предприятия пока не состоялось: сейчас здесь завершается монтаж оборудования, близится к завершению строительство вспомогательных помещений.

Как сообщил представитель компании-­инвестора ТОО «Тогыс-Аралотын»­ Шынгыс Сарсенов, у предприятия есть патент на производство мототехники под маркой Dara Moto.

– Основные комплектующие детали­ для мототранспорта поставляются­ из Китая, – уточнил он. – После выхода предприятия на проектную мощность­ численность персонала составит 15 специалистов. Все они уже прошли­ подготовку у квалифицированных иностранных коллег. На сборочном производстве будет прак­тиковаться поточная ручная сборка. Технологический процесс включает в себя изготовление изделий из пластика,­ сварочные, покрасочные и другие сопутствующие работы.

Ежегодный план выпуска – 20 тыс. единиц мототехники. По прогнозам экспертов, выход Dara Moto на рынок простимулирует отечественное машиностроение и сократит степень импортозависимости отрасли.

Инвестор нового производства – местный предприниматель Мейрамбек Жумашев. Возглавляемое им ТОО «Тогыс-Аралотын» вложило в проект миллиард тенге, из которых 547 млн тенге – собственные средства, остальная сумма взята в кредит.

Следует отметить, что когда-то основ­ным занятием жителей Аральского­ района­ было животноводство и рыболовство. Со временем в связи с высыханием Аральского моря часть местного населения в поисках работы была вынуж­дена мигрировать в другие регионы. Однако с появлением Малого Аральского моря коренные жители стали понемногу возвращаться.

Так в Приаралье начался новый этап развития рыбной и животноводческой отраслей. В свою очередь эффективное развитие этих секторов невозможно представить без транспортного обеспечения.

– В будущем есть идеи по выпуску не только классических, но и грузовых, внедорожных, спортивных и других видов и типов мотоциклов, – отметил Шынгыс Сарсенов. – В дополнение к ним предприятие планирует освоить выпуск современного модельного ряда мопедов, скутеров, электросамокатов и квадроциклов. Кстати, на последние уже стали поступать заказы.

В закупе квадроциклов есть большая заинтересованность со стороны представителей МВД и Пограничной службы. Такой вид транспорта сотрудникам этих ведомств необходим в работе по обеспечению национальной безопаснос­ти, охраны правопорядка и защиты государственной границы. Квадро­циклы компактны и маневренны.

Как сообщили в районном отделе предпринимательства и промышленности, в целом по Аральскому району в прошлом году было завершено четыре инвестиционных проекта на сумму 3,2 млрд тенге. В этом году ввод промышленных предприятий в эксплуатацию продолжился – в Аральске поэ­тапно сдали три объекта стои­мостью 5,8 млрд тенге: это заводы по производству верблю­жьего сухого молока и высококачественной поваренной соли, а также современный многопрофильный придорожный комплекс.

#завод #Аральск #сделано в Казахстане #Dara Moto #мототехника

Популярное

Все
От идеи – к технологии
Трещат строения по швам
Эксперимент удался
Охват водосберегающими технологиями почти утроился
Четыре золота на старте Азиады
Проекты с социальной миссией
Пансионат для приезжих пациентов
«Барыс» разгромил чемпиона КХЛ
Техника обновляется
Для оперативного реагирования
Трудная победа
Карта памяти на пожелтевших страницах
Объединяющие старты
Бочча зажигает сердца
«Aqiqat» – свидетель и голос эпохи
В США состоялся первый в истории поединок между человеком и гуманоидом
В Китае испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию
Реформы как основа будущего
Мужская сборная Казахстана по плаванию вышла в финал Азиады
730 абонентов села под Астаной получили доступ к газу
Девятиэтажка пойдет под снос
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Осечка «Кайрата» и рывок «Ордабасы»
Создается цифровой двойник Алатау
Модернизация системы образования
История в документах и судьбах
Присяга – символ верности
В «Шахтерском» на-гора идет… хлеб
Один день в мире книг
Подписан меморандум
Овощеводы результатами довольны
Ерлан Карин назвал три приоритета внутренней политики Казахстана
Проект по производству «зеленого» водорода и аммиака рассмотрят в Казахстане
Устойчивая динамика несырьевого сектора
Елена Рыбакина – королева US Open
Более 600 тонн продукции доставят на сельхозярмарку в Астану
100 км до городища Сарайшык
Казахстанец избран вице-президентом ISSA
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
Дорога больших возможностей
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Сразу пять партий преодолели пятипроцентный барьер - данные экзитпола Института евразийской интеграции

Читайте также

Бренды с местным характером
Семьсот локомотивов за семнадцать лет
Крепким должен быть крепеж
Выпуск первой партии продукции состоится в 2029 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]