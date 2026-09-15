«Железный конь» отечественной сборки

фото акимата Аральского района

Местный завод Dara Moto станет первым в регионе специализированным производством по сборке мотоциклов, ориентированным на массового отечественного потребителя.

Мини-завод вырос в Аральске возле местной индустриальной зоны. Первые фирменные экземпляры нескольких видов мототехники готовы выйти на рынок. Однако, как уточнили специалис­ты, официальное открытие предприятия пока не состоялось: сейчас здесь завершается монтаж оборудования, близится к завершению строительство вспомогательных помещений.

Как сообщил представитель компании-­инвестора ТОО «Тогыс-Аралотын»­ Шынгыс Сарсенов, у предприятия есть патент на производство мототехники под маркой Dara Moto.

– Основные комплектующие детали­ для мототранспорта поставляются­ из Китая, – уточнил он. – После выхода предприятия на проектную мощность­ численность персонала составит 15 специалистов. Все они уже прошли­ подготовку у квалифицированных иностранных коллег. На сборочном производстве будет прак­тиковаться поточная ручная сборка. Технологический процесс включает в себя изготовление изделий из пластика,­ сварочные, покрасочные и другие сопутствующие работы.

Ежегодный план выпуска – 20 тыс. единиц мототехники. По прогнозам экспертов, выход Dara Moto на рынок простимулирует отечественное машиностроение и сократит степень импортозависимости отрасли.

Инвестор нового производства – местный предприниматель Мейрамбек Жумашев. Возглавляемое им ТОО «Тогыс-Аралотын» вложило в проект миллиард тенге, из которых 547 млн тенге – собственные средства, остальная сумма взята в кредит.

Следует отметить, что когда-то основ­ным занятием жителей Аральского­ района­ было животноводство и рыболовство. Со временем в связи с высыханием Аральского моря часть местного населения в поисках работы была вынуж­дена мигрировать в другие регионы. Однако с появлением Малого Аральского моря коренные жители стали понемногу возвращаться.

Так в Приаралье начался новый этап развития рыбной и животноводческой отраслей. В свою очередь эффективное развитие этих секторов невозможно представить без транспортного обеспечения.

– В будущем есть идеи по выпуску не только классических, но и грузовых, внедорожных, спортивных и других видов и типов мотоциклов, – отметил Шынгыс Сарсенов. – В дополнение к ним предприятие планирует освоить выпуск современного модельного ряда мопедов, скутеров, электросамокатов и квадроциклов. Кстати, на последние уже стали поступать заказы.

В закупе квадроциклов есть большая заинтересованность со стороны представителей МВД и Пограничной службы. Такой вид транспорта сотрудникам этих ведомств необходим в работе по обеспечению национальной безопаснос­ти, охраны правопорядка и защиты государственной границы. Квадро­циклы компактны и маневренны.

Как сообщили в районном отделе предпринимательства и промышленности, в целом по Аральскому району в прошлом году было завершено четыре инвестиционных проекта на сумму 3,2 млрд тенге. В этом году ввод промышленных предприятий в эксплуатацию продолжился – в Аральске поэ­тапно сдали три объекта стои­мостью 5,8 млрд тенге: это заводы по производству верблю­жьего сухого молока и высококачественной поваренной соли, а также современный многопрофильный придорожный комплекс.