«Железный конь» отечественной сборки

В Аральском районе готовятся к выпуску мототехники
Местный завод Dara Moto станет первым в регионе специализированным производством по сборке мотоциклов, ориентированным на массового отечественного потребителя.
Мини-завод вырос в Аральске возле местной индустриальной зоны. Первые фирменные экземпляры нескольких видов мототехники готовы выйти на рынок. Однако, как уточнили специалисты, официальное открытие предприятия пока не состоялось: сейчас здесь завершается монтаж оборудования, близится к завершению строительство вспомогательных помещений.
Как сообщил представитель компании-инвестора ТОО «Тогыс-Аралотын» Шынгыс Сарсенов, у предприятия есть патент на производство мототехники под маркой Dara Moto.
– Основные комплектующие детали для мототранспорта поставляются из Китая, – уточнил он. – После выхода предприятия на проектную мощность численность персонала составит 15 специалистов. Все они уже прошли подготовку у квалифицированных иностранных коллег. На сборочном производстве будет практиковаться поточная ручная сборка. Технологический процесс включает в себя изготовление изделий из пластика, сварочные, покрасочные и другие сопутствующие работы.
Ежегодный план выпуска – 20 тыс. единиц мототехники. По прогнозам экспертов, выход Dara Moto на рынок простимулирует отечественное машиностроение и сократит степень импортозависимости отрасли.
Инвестор нового производства – местный предприниматель Мейрамбек Жумашев. Возглавляемое им ТОО «Тогыс-Аралотын» вложило в проект миллиард тенге, из которых 547 млн тенге – собственные средства, остальная сумма взята в кредит.
Следует отметить, что когда-то основным занятием жителей Аральского района было животноводство и рыболовство. Со временем в связи с высыханием Аральского моря часть местного населения в поисках работы была вынуждена мигрировать в другие регионы. Однако с появлением Малого Аральского моря коренные жители стали понемногу возвращаться.
Так в Приаралье начался новый этап развития рыбной и животноводческой отраслей. В свою очередь эффективное развитие этих секторов невозможно представить без транспортного обеспечения.
– В будущем есть идеи по выпуску не только классических, но и грузовых, внедорожных, спортивных и других видов и типов мотоциклов, – отметил Шынгыс Сарсенов. – В дополнение к ним предприятие планирует освоить выпуск современного модельного ряда мопедов, скутеров, электросамокатов и квадроциклов. Кстати, на последние уже стали поступать заказы.
В закупе квадроциклов есть большая заинтересованность со стороны представителей МВД и Пограничной службы. Такой вид транспорта сотрудникам этих ведомств необходим в работе по обеспечению национальной безопасности, охраны правопорядка и защиты государственной границы. Квадроциклы компактны и маневренны.
Как сообщили в районном отделе предпринимательства и промышленности, в целом по Аральскому району в прошлом году было завершено четыре инвестиционных проекта на сумму 3,2 млрд тенге. В этом году ввод промышленных предприятий в эксплуатацию продолжился – в Аральске поэтапно сдали три объекта стоимостью 5,8 млрд тенге: это заводы по производству верблюжьего сухого молока и высококачественной поваренной соли, а также современный многопрофильный придорожный комплекс.