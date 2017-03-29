Статьи Железный расчет? Арина Борисова, Костанай

Жалобы на АО «Центр транс­портного сервиса» (ЦТС) начали поступать из разных уголков страны в конце прошлого года. Именно в ноябре-декабре 2016 года компания предложила своим клиентам новые договоры. В них был обозначен не только новый тариф, но и новая методика расчета стоимости предоставляемых услуг. В итоге предприниматели Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Алматинской областей, а также Алматы массово начали писать жалобы в конт­ролирующие органы.



Получилось, что при росте тарифа ЦТС на 12% с 2 004 до 2 250 тенге за вагонокилометр фактические затраты на оплату услуг ЦТС выросли в разы. У некоторых предприятий с 16 до 53 тыс. тенге за вагон. Бизнесмены еще соглашаются с требованиями новой методики расчета, которая обязывает оплачивать проход состава по подъездным путям в обе стороны, хотя ранее платили за «билет» в один конец. Но вот счета за всю протяженность пути возмутили немало клиентов АО.



«Тариф нас вполне устраивает. Погоду делает именно применение методики, ее трактовка. Нам выставляют в счетах всю протяженность пути. Но ведь объем услуги определяется общим пробегом подвижного состава. У нас есть ТОО «Зерновой пул», который 70 м путей ЦТС пользуется, но и они вынуждены платить за всю протяженность. Также каждому из нас выставляют полную стои­мость локомотива. При этом состав идет не к одному потребителю, а нескольким. Получается, плату берут в двойном, тройном объеме», – говорит директор костанайского ТОО «Атамекен Дос» Аскар Жабаев.



В ЦТС уверены в собственной правоте. Главным аргументом в пользу вышеописанного применения методики стало то, что компания сменила хозяина и терпит убытки. Действительно, в марте 2015 года АО «НК «Казахстан темир жолы» продало 100% акций АО «Центр транспортного сервиса» через единую торговую площадку. Новым собственником стало ТОО «Темир Триумф», которое заплатило за покупку, согласно данным портала e-auction.gosreestr.kz, почти 1,8 млрд тенге при оценочной стоимости АО чуть более миллиарда тенге.



Еще один аргумент монополиста – установленный тариф. При подаче заявки на его повышение в Комитет по регулированию естест­венных монополий и защите конкуренции (КРЕМЗК) компания закладывала 11 283 тенге за вагонокилометр. Однако госорган не только снизил эту цифру почти в 5 раз, но и увеличил объем оказываемых услуг в рамках тарифа.



«Нам утвердили тариф на всю протяженность ЦТС, а не на каждый тупик. Потому мы берем за всю протяженность каждого тупика. Мы не имеем права делать иначе. Тот же Антимонопольный комитет предъявит претензии, если недополучим доход, то есть завтра не додадим налоги», – аргументирует новый подход расчета стоимости услуг директор департамента АО «Центр транспортного сервиса» Нурлан Нурмуратов.



Однако в ходе внеплановой проверки, которую комитет открыл по жалобам предпринимателей, с таким подходом к расчету стои­мости услуг не согласились. В итоге в отношении АО «Центр транспортного сервиса» было составлено два административных протокола. Один – за внесение изменений в типовой договор в части проведения оплаты и пред­оплаты. В КРЕМЗКе считают, что условия документа должны быть неизменны и едины для всех владельцев подъездных путей и их клиентов в Казахстане. Ведь именно для этого и был утверж­ден типовой договор. Второй протокол касается как раз методики расчета стоимости оказанных услуг. В комитете также встали на сторону предпринимателей и уверены, что оплата должна производиться, как и ранее, за фактически пройденный отрезок пути.



С другой стороны, ЦТС можно понять. Износ путей, а их на балансе компании, по разным данным, от 250 до 290 км, составляет в среднем по Казахстану 89%. Немалая часть, согласно оценке, проведенной в 2014 году накануне продажи, давно разоб­рана, похищена. Некоторые отрезки уже не эксплуатируются по причине высокого износа. Только в 2016 году было зафиксировано 26 сходов составов на участках, принадлежащих ЦТС. И в рамках тарифа в 11,2 тыс. тенге, которые компания заявляла в комитет для утверждения, планировалось значительно увеличить объем ремонтных работ.



В то же время предприниматели обращают внимание и на то, что сроки введения новой методики расчета и тарифа были значительно затянуты. Ведь методику утвердили еще в 2014 году, тариф – летом 2016-го. Однако использовать их начали лишь в декабре. Поэтому считают, что сегодня АО «Центр транспортного сервиса» хочет за счет предпринимателей решить собственные проблемы, которые возникли в том числе из-за неграмотного менеджмента.



Однако окончательную точку в решении спора бизнеса и ЦТС поставит суд. Документы в административный суд Астаны Комитет по регулированию естественных монополий передал во второй половине марта.

