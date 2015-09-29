Жемчужина в оправе семи рек
Раушан ШУЛЕМБАЕВА

О развитии этой важной отрасли наш разговор с руководителем лаборатории Института географии МОН РК, доктором географических наук, лауреатом Государственной премии РК Виктором БЛАГОВЕЩЕНСКИМ.

– Президент страны Нурсултан Назарбаев в числе 100 конкретных шагов по реализации реформ назвал создание туристических кластеров, – начал разговор Виктор Петрович. – И такая постановка задачи Главой государства чрезвычайно важна. Здесь уместно вспомнить данные Всемирной туристской организации, соглас­но которым вклад туризма в мировую экономику составляет 9% валового внутреннего продукта. 30% экспорта от всех видов услуг приходится на туристскую отрасль. Кроме того, на сферу туризма, как правило, приходится одно рабочее место из 11 вновь созданных. Кроме экономического аспекта, туризм важен с познавательной точки зрения. Без сомнения, это только положительно влияет на формирование имиджа Казахстана как современного прогрессивного государства. Туризм также важен в целях воспитания патриотизма у жителей Казахстана и, кроме того, в плане оздоровления.

– Какие регионы Казахстана, на ваш взгляд, наиболее перспективны для развития туризма?

– Предпосылки для развития туризма есть во всех регионах Казахстана, но наиболее благоприятные условия сложились в Алматинской области. Здесь имеются богатые и разнообразные природные туристско-рекреационные ресурсы, комфортный климат, развитая инфраструктура, большой спрос на туристские услуги. Развитие экологического туризма можно вести на базе национальных парков. Их в Алматинской области пять: Иле-Алатауский с Алматинским заповедником, Алтын-Эмель, Чарынский, Кольсайские озера, Жонгар-Алатауский. Лечебный и оздоровительный туризм можно развивать на озерах Алаколь и Балхаш, Тузколь, лечебных источниках Алма-Арасан, Капал-Арасан, Жаркент-Арасан.

Очень хорошие условия для развития спортивного туризма сложились в горных районах Иле Алатау, Жетысу Алатау, Кунгей Алатау, Терскей Алатау. Очень популярны среди иностранных альпинистов восхождения на пик Хан-Тенгри. Кроме того, здесь сложились хорошие условия для горнолыжного спорта. Уже действуют ставшие популярными горнолыжные курорты Шымбулак и Ак Булак. В перспективе к ним добавится горнолыжный комплекс Кокжайлау. В Алматинской области также имеются большие возможности для развития экотуризма и сельского туризма, который сегодня получил название зеленого.

– Расскажите, пожалуйста, об исследованиях в области туризма, проводимых Институтом географии.

– В нашем институте с 1996 года работает лаборатория географии туризма и рекреации, сотрудники которой выполнили работу по теме «Научные основы устойчивого развития туризма в Алматинской области». Были составлены карты туристско-рекреационных объектов и разработаны рекомендации по развитию туризма в Алматинской области. Исследовались также возможности форсированного развития туризма в Центральном Казахстане. По результатам работ мы опубликовали монографию «Рекреационные ресурсы горных территорий Казахстана» и статьи «Рекреационная освоенность Рес­публики Казахстан», «Географические аспекты организации отдыха и туризма в Астане и на пригородной территории» и другие. И разработали предложения по развитию туризма для акиматов Северо-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областей.

– Это, полагаю, не полный перечень.

– Развитие туризма должно проводиться на научной основе. Для организации туристических кластеров необходимы точные и достоверные сведения о состоянии окружающей среды, туристских объектов, допустимых рекреационных нагрузках. Пока эти данные проектировщики оценивают приблизительно. Хотя для того, чтобы грамотно спроектировать горнолыжный курорт, тот же Кокжайлау, необходимы точные данные по климатическим условиям в высокогорной зоне: температуре воздуха, скорости и направлению ветра, количеству осадков, облачности, высоте и продолжительности залегания снежного покрова.

Есть такое понятие «комфортная погода». При неверном определении необходимых погодных условий туристы, приехавшие в высокогорный отель для отдыха и катания на лыжах, будут вынуждены сидеть в своих номерах и смотреть в окно на метель или проливной дождь. Или вовсе не смогут добраться на лыжах до ниж­ней станции канатной дороги из-за раннего схода снега. А это значит, что в следующий раз турист просто передумает приезжать сюда вновь.

В то же время для определения «комфортной погоды» в Казах­стане существует только одна высокогорная метеостанция «Казгидромет» на высоте 3 000 метров над уровнем моря и один научно-исследовательский стационар Института географии на высоте 3 400 метров. Необходимо, кроме того, разработать собственные нормативы рекреационных нагрузок. Например, важно владеть ситуацией и знать, сколько людей могут заниматься тем или иным видом рекреационной деятельности в данной местности без ущерба для ландшафта и комфортности отдыха. Эти исследования не очень сложные с технической и методической точек зрения. Тем не менее для их выполнения нужны деньги, время и кадры, и они должны выполняться до начала проектирования горнолыжных курортов.

– Виктор Петрович, можете дать рекомендации по развитию туризма в Алматинской области?

– Первоочередными задачами являются научные исследования. Они важны для обоснования допус­тимых рекреационных нагрузок для различных видов ландшафтов. Также необходимо рассредоточить туристские потоки из окрестностей Алматы, где рекреационные нагрузки достигли критических значений, по другим территориям Алматинской области, создав там необходимую для туризма инфраструктуру. Необходимо оборудовать экологические маршруты информационными стендами, местами отдыха, ограждениями опасных участков, туалетами и мусоросборниками.

И конечно, надо подготовить квалифицированных гидов, издать путеводители. Алматинская область может похвастаться прекрасными и удобными местами для развития, например, спортивного туризма. Под катание на горных лыжах здесь много удобных участков в бассейнах рек Кимасар, Котурбулак, Аксай, в урочище Кокжайлау. Их надо активно осваивать. Использовать под катание можно склоны в зоне выше 2 500 метров над уровнем моря. На популярных туристских маршрутах в высокогорной зоне надо построить приюты и хижины для ночлега туристов. Для развития другого направления – познавательного туризма – предстоит оборудовать исторические, уникальные природные и другие объекты для осмотра, установить информационные стенды; издать буклеты; подготовить квалифицированных экскурсоводов.

Такой же огромный потенциал заключен в развитии этнического туризма для ознакомления турис­тов с национальными традициями. Не меньший потенциал содержит лечебный туризм, для этого в Алматинской области есть много уникальных мест. Надо только исследовать лечебные свойства стихийно используемых минеральных источников, оборудовать их для приема пациентов. Например, построить грязелечебницу на озере Тузколь; обустроить зоны отдыха на озерах Алаколь и Балхаш; реконструировать зоны отдыха на Капшагайском водохранилище, соз­дав там комфортные условия для отдыхающих. То есть для развития всех видов туризма необходимо развитие сети с современными условиями проживания, а также улучшение качества дорог.

Добавлю, что в Алматинской области не меньше красивых и уникальных природных мест, чем в Швейцарии, куда многие турис­ты едут и готовы платить деньги просто за красивый вид. Дело в том, что у них в горах проложены удобные автомобильные, железные и канатные дороги, по которым можно подняться на высочайшие вершины Альп: Монблан, Юнг­фрау, Цугшпитце. Вид наших гор ничуть не хуже, осталось только построить дороги. В Швейцарии их начали строить больше 100 лет назад. Пришло время начинать и нам.

– Какие в связи с этим можете предложить проекты?

– Вот хотя бы такой проект: проложить горную железную дорогу по Талгарскому ущелью до подножия пика Талгар, и далее – канатную дорогу на пик Талгар до высоты 5 000 метров. На вершине нужны смотровая площадка, ледовый тоннель, ресторан и отель. На восточной стороне можно оборудовать лыжные поля для катания на горных лыжах круглый год. Если мы такой комплекс построим, то от посетителей не будет отбоя! Есть и более скромные проекты, которые можно предложить для ущелья реки Малая Алматинка с ледником Туйыксу и для ущелья реки Большая Алматинка с Большим Алматинским озером и пиком Советов.

– Насколько, на ваш взгляд, развит туризм в Казахстане?

– В развитии инфраструктуры для туризма предстоит много работы, Казахстан в этом направлении начинает развиваться. В республике доходы от туризма составляют только 0,6 % ВВП. Для сравнения, в Турции – 3% ВВП. Показательной, на мой взгляд, является еще одна цифра – у нас туризм на 82% является выездным, хотя в стране есть разнообразные природные и культурно-исторические ресурсы. А это значит, что надо использовать возможности для развития экологического туризма на базе национальных природных парков. Хорошие предпосылки имеются для развития оздоровительного и лечебного туризма, а также для культурно-исторического, этнографического, спортивного туризма.

– В чем причины медленного развития этой важной для нашей страны отрасли?

– Одной из важнейших причин следует признать отсутствие научного обеспечения. Нет научных структур, которые бы занимались вопросами комплексного научно обоснованного прогнозирования и долгосрочного планирования развития и территориальной организации туризма. Никто в необходимом объеме не занимается работами по выявлению и оценке рекреационных ресурсов, выработкой научных концепций организации туризма и управления ими. Хотя значительная часть современных видов туризма ориентирована на использование природных туристических ресурсов, которые как раз необходимо исследовать. Сегодня их объединяют под названием «зеленый туризм».

В их числе и сельский туризм. Развитие сельского «зеленого туризма» представляет большой интерес для жителей деревень и аулов. Ведь это для них дополнительный заработок и возможность улучшить свое жилье. То есть это приток дополнительных средств, развитие инфраструктуры, соз­дание новых рабочих мест. А для приезжих «зеленый туризм» предоставил бы возможность недорогого отдыха в экологически чистой среде и возможность познакомиться с обычаями, фольк­лором, бытом народа Казахстана. Зарубежные туристы могли бы жить в экзотических для них юртах, кататься на лошадях и верблюдах, посетить беркутчи, порыбачить, побывать на пасеках. Кроме того, имеющиеся в сельской местности краеведческие музеи, музеи-памятники, древние крепости и поселения, историко-культурные заповедники, сакские курганы, могильники наверняка вызовут огромный интерес у зарубежных гостей. И таких интересных, более того – уникальных мест для отдыха и изучения истории – в Алматинской области предостаточно.

Мы должны гордиться своей страной и грамотно с научной точки зрения использовать ее ресурсы.



