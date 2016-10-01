Свежий выпуск
​Жемчужный злак уродился на славу
Юрий ЛИ, Кызылординская область

В текущем сельхозсезоне кызылординские рисоводы весьма довольны посевами и наверняка смогут побить очередной рекорд урожайности жемчужного зерна. По состоянию на 27 сентября злак уже скошен на площади 71 868 гектаров, или 90,3% рисового клина, и обмолочен на 62 тыс. гектаров (77,9%). При этом, по сводным оперативным данным районных акиматов, средняя урожайность составляет 50,4 центнера с каждого убранного гектара, а валовой сбор – 312 566 тонн. И это при том, что предварительные итоги, как показывает многолетняя практика, формируются на минимальных показателях. К примеру, в минувшем году на аналогичную дату оперативные сводки прогнозировали в среднем 45,3 центнера с гектара, а после детальных уточнений фактически урожайность составила 50,5 центнера.

Впрочем, ждать окончательных цифр осталось совсем недолго. Задействованное на полях уж точно рекордное для региона количество техники – сразу 837 комбайнов, 430 жаток, 1 707 тракторов и 880 прицепов к ним, свыше 400 грузовых автомобилей вполне успешно справляются с графиком осенних работ. Уже на следующей неделе главная рисовая житница страны, если погода будет по-прежнему благосклонна, доложит казахстанцам о своих достижениях.

По словам главного специалиста отдела земледелия и защиты растениеводства управления сельского хозяйства Гульмиры Исабергеновой, в последние годы рисовая отрасль демонстрирует стабильность и успех. В текущем году некоторые районы, например Сырдарьинский, собирает по 55 центнеров с каждого из засеянных рисом почти 16 тыс. гектаров. Немало в регионе и хозяйств, которые преодолевают рубеж и в 70 цент­неров с гектара. Высоких показателей добиваются крупные сельхозформирования, готовые вкладываться не только в высокорепродукционный посевной материал, соблюдение агротехнических мероприятий, но и в техническое перевооружение. Наличие надежной производительной техники – гарантия своевременной посевной кампании и уборочной страды в лучшие сроки. Доказывает эффективность и применение лазерных планировщиков, с помощью которых создаются практически идеальные условия на плантациях для выращивания риса и снижаются издержки. В кызылординских полях эти недешевые машины сегодня тоже уже перерастают быть диковинкой.

– Важную роль в успешном развитии рисоводства сыграла государственная поддержка. В текущем году аграрии вновь получают «гектарные» субсидии на сумму около двух миллиардов тенге, компенсацию стоимости удобрений и препаратов защиты растений в размере 50% – на отечественные и 30% – импорт­ного производства. Возвращает государство рисоводам и 35% затрат на поливную воду. Кроме того, на проведение осенне-полевых работ региону выделено 14 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива, которое операторы-поставщики отпускают хозяйствам по цене 90 тенге за один литр или на 35 тенге меньше рыночной стоимости на автозаправочных станциях, – отметила Г. Исабергенова.

Большая работа проведена в регионе и в расширении доступности качественных семян. Государство простимулировало восстановление и развитие специализированных семеноводческих хозяйств, благодаря которым в текущем году обеспеченность посевным материалом высокой репродукции доведена до 99,7%.

По данным сельхозуправления, создаются оптимальные условия и для обновления машинно-тракторного парка. С 2012 года только через АО «Каз­АгроФинанс» кызылординцы по лизинговым программам приобрели 599 единиц сельхозтехники на сумму более 10,3 млрд тенге. А количество рисопорерабатывающих заводов благодаря господдержке в приобретении уже выросло до 17. При этом имеются и суперсовременные комплексы, где злак с помощью прогрессивных лазерных технологий доводится до необходимых кондиций, в результате чего качество крупы соответствует мировому стандарту. И для кызылординцев не стало большой сенсацией, когда в минувшем году известная швейцарская компания Nestle выразила готовность использовать рис из Приаралья в производстве своего детского питания и сухих завтраков.

Есть подвижки и в диверсификации посевных площадей, которая делает привлекательным и возделывание альтернативных рису культур, имеющих высокий потенциал в регионе. Увеличение нормативов субсидий в текущем сельхозсезоне позитивно отразилось на росте посевов люцерны: по сравнению с минувшим годом они расширены на 781 гектар, на 667 гектарах больше выращивались бахчевые, а картофель – на 560 гектарах. В разной степени – от 42 до 170 гектаров – подросли площади под ячмень, просо, кукурузу на зерно, овес, овощи. Уборка этих культур тоже входит в финальную стадию, и предварительные данные свидетельствуют о положительном результате. А вот увеличение сразу на 3 559 гектаров посевов озимой и яровой пшеницей уже можно назвать глубоко позитивным. Урожайность полностью убранного с полей хлебного злака оказалась в среднем на 3,6 центнера с гектара выше прошлогодней – 15,3. Из полученных 8 436 тонн зерна 6,4 тыс. тонн – прирост к 2015 году.

Популярное

Все
В Усть-Каменогорске наградили гвардейца, проявившего мужество при спасении ребенка
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неслышащие казахстанские артисты ярко выступили на чемпионате в США
Ни один застройщик в Павлодаре не получил разрешения на привлечение средств дольщиков
Любимому доктору – 80
Дороги станут лучше в Алматы
Немного слез и много любви
С широко закрытыми глазами
«Орталық»: задел на перспективу
Вникнуть и решить
Подготовка к саммиту ШОС
Анна – в финале
Полиция «накрыла» аферистов
Ярмарка детских товаров пройдет на площадке EXPO в Нур-Султане
Проверки дают результат
Ради безопасности
Казахстанский экспорт вырос на 59% в 2022 году
Газификация шагает по Казахстану
Медали из Италии
Верните городу архитектора!
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Дворец на разграбление
Два новых праздника появятся в Казахстане
К архитектуре интеллектуального архива
Во сколько обойдется сбор ребенка в школу в этом году
В Алматы состоялся закрытый показ фильма Дениса Тена «Слепая любовь»
Касым-Жомарт Токаев совершил умру
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Успокоительные капли накануне нового учебного года понадобятся родителям, у которых дети есть, а деньги – не всегда...
Видео с распылением "неизвестного вещества" во дворе детсада обсуждают в Казнете
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Конституционный суд: риски и ожидания
Закон Республики Казахстан
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Свежий выпуск
Вникнуть и решить
Свежий выпуск
Подготовка к саммиту ШОС
Свежий выпуск
Ради безопасности
Свежий выпуск
Проверки дают результат

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]