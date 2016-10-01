​Жемчужный злак уродился на славу

В текущем сельхозсезоне кызылординские рисоводы весьма довольны посевами и наверняка смогут побить очередной рекорд урожайности жемчужного зерна. По состоянию на 27 сентября злак уже скошен на площади 71 868 гектаров, или 90,3% рисового клина, и обмолочен на 62 тыс. гектаров (77,9%). При этом, по сводным оперативным данным районных акиматов, средняя урожайность составляет 50,4 центнера с каждого убранного гектара, а валовой сбор – 312 566 тонн. И это при том, что предварительные итоги, как показывает многолетняя практика, формируются на минимальных показателях. К примеру, в минувшем году на аналогичную дату оперативные сводки прогнозировали в среднем 45,3 центнера с гектара, а после детальных уточнений фактически урожайность составила 50,5 центнера.

Впрочем, ждать окончательных цифр осталось совсем недолго. Задействованное на полях уж точно рекордное для региона количество техники – сразу 837 комбайнов, 430 жаток, 1 707 тракторов и 880 прицепов к ним, свыше 400 грузовых автомобилей вполне успешно справляются с графиком осенних работ. Уже на следующей неделе главная рисовая житница страны, если погода будет по-прежнему благосклонна, доложит казахстанцам о своих достижениях.

По словам главного специалиста отдела земледелия и защиты растениеводства управления сельского хозяйства Гульмиры Исабергеновой, в последние годы рисовая отрасль демонстрирует стабильность и успех. В текущем году некоторые районы, например Сырдарьинский, собирает по 55 центнеров с каждого из засеянных рисом почти 16 тыс. гектаров. Немало в регионе и хозяйств, которые преодолевают рубеж и в 70 цент­неров с гектара. Высоких показателей добиваются крупные сельхозформирования, готовые вкладываться не только в высокорепродукционный посевной материал, соблюдение агротехнических мероприятий, но и в техническое перевооружение. Наличие надежной производительной техники – гарантия своевременной посевной кампании и уборочной страды в лучшие сроки. Доказывает эффективность и применение лазерных планировщиков, с помощью которых создаются практически идеальные условия на плантациях для выращивания риса и снижаются издержки. В кызылординских полях эти недешевые машины сегодня тоже уже перерастают быть диковинкой.

– Важную роль в успешном развитии рисоводства сыграла государственная поддержка. В текущем году аграрии вновь получают «гектарные» субсидии на сумму около двух миллиардов тенге, компенсацию стоимости удобрений и препаратов защиты растений в размере 50% – на отечественные и 30% – импорт­ного производства. Возвращает государство рисоводам и 35% затрат на поливную воду. Кроме того, на проведение осенне-полевых работ региону выделено 14 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива, которое операторы-поставщики отпускают хозяйствам по цене 90 тенге за один литр или на 35 тенге меньше рыночной стоимости на автозаправочных станциях, – отметила Г. Исабергенова.

Большая работа проведена в регионе и в расширении доступности качественных семян. Государство простимулировало восстановление и развитие специализированных семеноводческих хозяйств, благодаря которым в текущем году обеспеченность посевным материалом высокой репродукции доведена до 99,7%.

По данным сельхозуправления, создаются оптимальные условия и для обновления машинно-тракторного парка. С 2012 года только через АО «Каз­АгроФинанс» кызылординцы по лизинговым программам приобрели 599 единиц сельхозтехники на сумму более 10,3 млрд тенге. А количество рисопорерабатывающих заводов благодаря господдержке в приобретении уже выросло до 17. При этом имеются и суперсовременные комплексы, где злак с помощью прогрессивных лазерных технологий доводится до необходимых кондиций, в результате чего качество крупы соответствует мировому стандарту. И для кызылординцев не стало большой сенсацией, когда в минувшем году известная швейцарская компания Nestle выразила готовность использовать рис из Приаралья в производстве своего детского питания и сухих завтраков.

Есть подвижки и в диверсификации посевных площадей, которая делает привлекательным и возделывание альтернативных рису культур, имеющих высокий потенциал в регионе. Увеличение нормативов субсидий в текущем сельхозсезоне позитивно отразилось на росте посевов люцерны: по сравнению с минувшим годом они расширены на 781 гектар, на 667 гектарах больше выращивались бахчевые, а картофель – на 560 гектарах. В разной степени – от 42 до 170 гектаров – подросли площади под ячмень, просо, кукурузу на зерно, овес, овощи. Уборка этих культур тоже входит в финальную стадию, и предварительные данные свидетельствуют о положительном результате. А вот увеличение сразу на 3 559 гектаров посевов озимой и яровой пшеницей уже можно назвать глубоко позитивным. Урожайность полностью убранного с полей хлебного злака оказалась в среднем на 3,6 центнера с гектара выше прошлогодней – 15,3. Из полученных 8 436 тонн зерна 6,4 тыс. тонн – прирост к 2015 году.