Жена дагестанского муфтия собралась в президенты России

Главный редактор журнала "Ислам" и жена муфтия Дагестана Айна Гамзатова планирует выставить свою кандидатуру на выборах президента России в 2018 году. Как сообщает Interfax.ru документы, необходимые для регистрации ее как кандидата, будут поданы в Центризбирком до 5 января, передает Lenta.ru.
Гамзатовой 46 лет, она возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России и является советником муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева по связям с органами власти, говорится в сообщении, поступившем в агентство.
У Гамзатовой филологическое и юридическое образование, она член Союза журналистов России, писатель и соучредитель благотворительного фонда "Путь".
"Известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого мужа – муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова", – пишет Interfax.ru.
Ранее 25 декабря документы на регистрацию в выборах президента подала телеведущая Ксения Собчак. На данный момент она единственная женщина, заявившая об участии в предвыборной гонке.
Гамзатовой 46 лет, она возглавляет крупнейший мусульманский информационный холдинг в России и является советником муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева по связям с органами власти, говорится в сообщении, поступившем в агентство.
У Гамзатовой филологическое и юридическое образование, она член Союза журналистов России, писатель и соучредитель благотворительного фонда "Путь".
"Известна непримиримой позицией по отношению к ваххабитам, которые в 1998 году убили ее первого мужа – муфтия Дагестана Саид-Мухаммада Абубакарова", – пишет Interfax.ru.
Ранее 25 декабря документы на регистрацию в выборах президента подала телеведущая Ксения Собчак. На данный момент она единственная женщина, заявившая об участии в предвыборной гонке.