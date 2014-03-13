Гульбану из тех представительниц «слабой половины», что «и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет». С 1997 года она служит в воздушно-десантных войсках, и насколько сегодня остается им верна, говорит счет – 15 прыжков с парашютом. Признаться, она и не представляет себе службу в других войсках, и 2 августа, день, к которому каждый, кто имеет отношение к «крылатой пехоте», относится с особым пиететом, стало для нее семейным праздником. Даже для двухгодовалого внука Садирдина уже пошита форма десантника, и марширует он, и песню «Расплескалась синева» малыш поет вместе с бабушкой и дедушкой.

Не просто быть женой офицера. Об этом все знают из кинофильма «Офицеры», который, как выясняется, был призван рассказать в первую очередь не только о почетной профессии военного, но и о превратностях судеб офицерских жен. Можно еще вспомнить знаменитую фразу из фильма «Москва слезам не верит». Чтобы выдержать трудную и сложную армейскую жизнь, вмещающую в себя постоянные переезды, бытовые неудобства, бесконечные командировки мужа, когда воспитание маленьких детей полностью ложится на женские плечи, надо очень сильно любить офицера.

К счастью, таких отважных женщин очень много. И одной из них можно смело назвать гвардии капитана Гульбану Исмаилову. Сегодня она служит в Аэромобильных войсках старшим офицером финансового отдела в управлении командующего.

Служба Гульбану Исмаиловой – это командировки по городам и весям необъятной страны. Она сдает баланс, сводит дебет с кредитом, организовывает культурно-досуговые мероприятия. И дома надо все успеть – постирать, погладить, приготовить, накрыть на стол, помыть посуду, поиграть с внуком. Когда же она все успевает и как ей удается держать руку на пульсе?!

На этот вопрос гвардии капитан отвечает просто: «Меня окружают настоящие мужчины, это любящий и заботливый суп­руг Валидин, внимательный и послушный сын Ильмидин, а еще очень интеллигентный, мудрый начальник майор Расул Ходжаев. С такими мужчинами легко справляешься со всеми делами, и труд становится только в радость, а усталость ощущаешь только тогда, когда поешь колыбельную внуку».

Вот такая она замечательная женщина. Трудно ли быть женой офицера, каждый решает по-своему. А Гульбану Турсуновна справляется с этим великолепно.

Серик СЫЗДЫКОВ