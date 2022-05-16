Фото: ДЧС Мангистауской области
Происшествия , Видеогалерея
Жених и двое приехавших на свадьбу гостей утонули в Каспии

Три человека утонули в Каспийском море. Спасатели ведут поиск тел, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

16 мая в 17:32 спасателям поступил вызов о том, что в 4а микрорайоне города Актау, на побережье Каспийского моря, тонут 4 человека.

Одного из них, жителя села Бейнеу, 1996 года рождения удалось спасти очевидцу. Пострадавший был доставлен в больницу, состояние удовлетворительное.

Три человека утонули: житель Актау 1999 года рождения и двое карагандинцев.

В 19:58 спасатели извлекли из воды труп одного из жителей Караганды.

Между тем, как сообщает inaktau.kz со ссылкой на заместителя начальника ДЧС Мангистауской области подполковника Бекболата Абдикадырова, один из утонувших – жених.

«Двое решили искупаться, еще двое кинулись их спасать. Одного из тех, кто прыгнул спасать, вытащили очевидцы происшествия. Это житель Бейнеу 1996 года рождения. Его доставили в больницу, состояние удовлетворительное. Трое утонули. Это житель Актау 1999 года рождения (в одежде найдено удостоверение личности) и двое жителей Караганды. Их личности устанавливаются. Все они приехали на свадьбу к утонувшему жителю Актау», – рассказал подробности Абдикадыров.

На месте работают 21 спасатель и три врача центра медицины катастроф.

 

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