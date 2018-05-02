По итогам прошедшего года Казахстан обеспечил вывод восьми новых товаров на экспорт. Об этом на заседании Правительства РК сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Для увеличения доли несырьевого экспорта проводится совместная работа с отраслевыми министерствами, НПП "Атамекен", Kazakh Invest, ЭСК Kazakhexport, а также акиматами по модернизации действующих предприятий и вводу новых экспортоориентированных производств. Как известно, в 2017 году обеспечен вывод восьми новых товаров на внешние рынки. Это автомобили "Нива", Peugeot, солнечные панели, газовые котлы, картриджи, рельсы, POS-терминалы и сухое кобылье молоко", – сказал министр.
По его словам, география казахстанского экспорта на сегодняшний день включает в себя 123 страны.
"Следует отметить, что ключевыми рынками сбыта являются: КНР (22,9 процента), ЕАЭС (20,8 процента) и страны ЕС (21,8 процента), которые в совокупности дают более 65 процентов экспорта. Явными лидерами являются Китай и Россия, которые в экспортной стратегии утверждены как страны приоритетного экспортного интереса", – отметил Касымбек.
В целом он отметил, что в настоящее время сохраняется положительная динамика экспорта.
"В 2017 году утверждена экспортная стратегия, реализация которой направлена на выполнение ключевой задачи по увеличению несырьевого экспорта в полтора раза к 2022 году. Так, в текущем году сохраняется положительная динамика экспорта. За 2 месяца 2018 года, по оперативным данным, экспорт составил более 8,8 миллиарда долларов США, что на 27 процентов (на 1,9 миллиарда долларов США) выше аналогичного периода прошлого года", – сказал Касымбек.