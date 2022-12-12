Женис Касымбек рассказал о планах по развитию Астаны

Как он отметил, в городе много важных проблем. В их числе вопросы объектов жизнеобеспечения.

Фото: Kazpravda.kz

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал журналистам, решением каких вопросов он займется в первую очередь на новой должности акима Астаны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«ЛРТ будет завершен в течение двух-трех лет, в зависимости от финансирования», - сказал Женис Касымбек.

Он также заявил, что будет продолжена работа по газификации частного сектора. Темпы газификации снижаться не будут.

«По Талдыколю я вам сейчас ничего конкретно не скажу, вы же понимаете, я только второй-третий день здесь работаю. Через определенное время я с журналистами встречусь. По каждому вопросу буду встречаться, советоваться с вами», - заверил аким.

В целом, по его словам, в городе много важных проблем. В их числе вопросы объектов жизнеобеспечения.

«Сегодня на заседании глава государства начал именно с этого - готовность к отопительному сезону, каким будет следующий год. Также остаются вопросы по завершению строительства ТЭЦ-3, газовых станций, есть вопросы сетей, вчера только по Мангилик ел была авария. К сожалению, коммунальные службы сами ее допустили. Там велись ремонтные работы, и были допущены ошибки. Также вопросы дольщиков, 47 тысяч горожан стоят в очереди на жилье, половина из них - многодетные семьи», - резюмировал Женис Касымбек.

