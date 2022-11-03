Женис Касымбек высказался о консервации шахты имени Ленина

Аким Карагандинской области Женис Касымбек прокомментировал вопрос о том, планируется ли консервация шахты имени Ленина, где произошло немало аварий, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Эта шахта будет закрыта только на время проведения работы комиссии. После того, как комиссия определит причины, и далее, когда последствия этой аварии будут устранены, шахта будет дальше работать», – сказал Женис Касымбек.

Представители СМИ отметили, что давно поднимается вопрос о том, что шахта выработала свой ресурс и ее нужно закрывать.

В ответ аким региона заявил, что нет такого понятия, как «ресурс шахты».

«Если есть добычной уголь и его запасы позволяют работать, шахта будет работать до тех пор, пока этот объем не будет извлечен. На сегодня, по данным специалистов, на этой шахте можно добыть10 млн тонн угля, то есть в среднем если отрабатывают миллион тонн в год, то 10 лет горизонта работы для этой шахты есть. Это в случае, если они не будут разрабатывать дополнительные пласты», – заявил Женис Касымбек.

На сегодня, добавил он, речь идет только о том, что нужно обновлять оборудование.

Напомним, 3 ноября в 03:03 часов в городе Шахтинске на шахте имени Ленина угольного департамента АО «Арселор Миттал Темиртау» при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа.

В шахте находились 106 работников. Пять человек, находившихся на аварийном участке, погибли. Четыре работника госпитализированы с различными травмами.

По распоряжению премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова министр по ЧС Юрий Ильин возглавил правительственную комиссию по расследованию причин аварий на шахте.

Департамент полиции области по факту гибели людей начал досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».