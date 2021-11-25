Официально Женис Касымбек: За годы независимости Карагандинская область не только сохранила лидирующие позиции, но и добилась новых успехов

Представляем вашему вниманию авторскую статью Жениса Касымбека, акима Карагандинской области.



Карагандинская область



За годы Независимости Карагандинская область не только сохранила свои лидирующие позиции в промышленности, науке, культуре, но и смогла добиться новых успехов. На карте области появились новые предприятия, туристические объекты, культурные и спортивные точки притяжения для молодежи и студентов.



Многочисленные позитивные изменения, происходящие сегодня в нашей области – это следствие успешной реализации задач, поставленных Елбасы Первым Президентом и действующим Главой государства в их ежегодных Посланиях народу Казахстана.



Сегодняшние успехи – это результат многолетней работы по формированию экономики, достигнутые в ходе реализации национальных и региональных программ развития.



Промышленный центр страны



За 30 лет Карагандинская область стала мощным индустриальным, научным, культурным центром республики. За этот период ВРП на душу населения вырос в 6 раз – с 1,7 тыс. до 10,6 тыс. долларов (2020 год). Больше половины в структуре экономики области занимает промышленное производство, основу которого составляют более 100 крупных и средних предприятий черной и цветной металлургии, горнодобывающей, химической, легкой и пищевой отрасли, машиностроения. Стабильной работой на промышленных предприятиях охвачено 184 тыс. человек, средняя заработная плата составляет 316,5 тысяч тенге.



Их продукция экспортируется в 49 стран мира. Благодаря государственной поддержке и привлеченным инвестициям теперь это не просто территория с богатой минерально-сырьевой базой, а регион с промышленным, научно-техническим потенциалом.



В текущем году планируется привлечь не менее 740,3 млрд тенге инвестиций в основной капитал, из них свыше 80% - частных инвестиций. Планируем до конца года открыть 14 новых производств, которые обеспечат работой порядка 2 тысяч человек.



Из них в мае текущего года введена в эксплуатацию новая обогатительная фабрика по производству высококачественного угля с низкой зольностью QazCarbon. Также состоялся запуск второго этапа на заводе «КазТехна» – перехода на мелкоузловую сборку автобусов в Сарани. В апреле началось строительство шинного завода в городе Сарань с участием российской компании «Татнефть». К концу 2022 года завод планирует выпустить первые партии казахстанских шин. Заводом предполагается выпуск шин для легкового, легкогрузового и грузового транспорта для последующего сбыта на внутреннем и экспортных рынках.



20 октября текущего года в режиме телемоста с участием Президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаева введена в эксплуатацию новая полиметаллическая фабрика Жайремского горно-обогатительного комбината в поселке Жайрем. В проект инвестировано 190 млрд. тенге, в реализации участвовало около 500 специалистов «Казцинка» и более 2 тысяч рабочих из 10 подрядных организаций. На новой фабрике создано порядка 400 рабочих мест для местных жителей.



Обогатительная фабрика станет новой вехой не только в развитии Жайрема, но и всей Карагандинской области, а также войдет в череду реализованных проектов государственной программы индустриализации страны. Здесь используются передовые технологии и методики, в том числе цифровые, позволяющие автоматизировать и ускорить все рабочие процессы с соблюдением высоких стандартов в технике безопасности.



С введением нового производства мощность переработки Жайремского ГОКа увеличилась с 1,5 – до 5 млн. тонн руды в год, а количество занятого населения выросло с 1350 до 1850 рабочих мест.



На страже продовольственной безопасности



В настоящее время ситуация в агропромышленном комплексе области характеризуется ростом эффективности производства, развитием рынка финансовых услуг на селе, улучшением качества жизни сельского населения. За последние 30 лет увеличены объемы валовой продукции сельского хозяйства, более чем в 58 раз к уровню 1991 года.Такие результаты достигнуты благодаря оказываемой со стороны государства большой поддержки развития отраслей сельского хозяйства.



На сегодня в отрасли действуют 12732 сельхозформирований, что превысило уровень 1991 года почти в 40 раз.



На сегодняшний день проводится цифровизация отрасли, активно внедряются технологии точного земледелия, что дает возможность проследить за рациональным использованием земель, оптимизировать расходы ГСМ, рассчитывать необходимое количество посевного материала и удобрений, планировать севооборот. Внедрены элементы «точного земледелия».



Также наблюдается положительная динамика развития отрасли животноводства. К уровню 1991 года увеличена численность КРС, лошадей, производство молока и яиц. Наблюдается стабильный рост производства продукции перерабатывающей отрасли. Объем производства пищевой продукции вырос к 1991 году в 80 раз.



Работа, проводимая по эффективности производства сельскохозяйственных отраслей, по насыщению внутреннего рынка продовольствием и самообеспечению будет продолжена в рамках Нацпроекта АПК на 2021-2026 годы.



От угольного центра к региону для бизнеса



За годы Независимости практически с «нуля» развился сектор малого и среднего бизнеса, в котором сегодня задействован каждый третий житель области. Пятикратно увеличилось число действующих субъектов МСБ, а объем произведенной ими продукции вырос в 60 раз и оценивается на уровне 1,7 трлн тенге, что сопоставимо с производительностью таких индустриальных флагманов, как АО «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Корпорация Казахмыс». И ежегодно эта цифра продолжает расти.



По итогам 10 месяцев отмечается рост количества действующих субъектов МСБ на 5,3%. Здесь трудится 36,5% всего занятого населения области. Объемы выпуска продукции, работ и услуг предпринимательского сектора выросли на 17,3%. Динамике роста способствуют принятые меры по поддержке деловой активности бизнеса в новых условиях.



Объем государственной поддержки по «Дорожной карта бизнеса 2025» впервые достиг 9,3 млрд тенге, что в сравнении с прошлым годом больше в 3 раза. 24% средств выделены из областного бюджета. Эффект от госпрограммы внушительный. Финансовая поддержка оказана более 1800 проектам бизнеса, благодаря проектам в экономику региона привлечено 83,2 млрд тенге инвестиций, сохранено более 5 тысяч рабочих мест и создано дополнительно 604 новых.



К примеру, в этом году получили поддержку Авиакомпания «Жезказган-Эйр» (ZHEZAIR) на приобретение техники для укомплектования аэропорта; компания «9 регион» и автопарк «Тулпар» на развитие транспортных услуг, клиники «Мерей» и «GalaКлиника» на расширение спектра медицинских услуг, ТОО «Gold Print» для расширения печатной деятельности. В целом 30% от всех проектов приходится на женский бизнес.



Всего финансовую поддержку через госпрограммы получили более 3,6 тысяч проектов на 116 млрд тенге. До конца года планируем еще профинансировать порядка 700 проектов, направленных на реализацию новых бизнес-идей и на поддержку молодежного и женского предпринимательства.



Новым направлением для экономики региона становится туризм. Учитывая богатый и разнообразный природный ландшафт, историческое прошлое у региона огромный потенциал в этой сфере. Определены 3 ключевых направления – Балхаш, Улытау, Каркаралинск. На Балхаше подводятся инженерные коммуникации и строится сервисная инфраструктура. Благодаря поддержке Главы государства в Улытау построены визит-центр и комплекс вблизи мавзолея «Жошы хан», где представлены ценные экспонаты и современные технологические решения. В следующем году здесь планируют провести крупную международную конференцию.



Комфортный регион



Преимущество региона – в центральном расположении, большой площади и развитой автомобильной сети. Это говорит о высоком транспортно-логистическом потенциале области. Наша задача сейчас – привести в соответствие все транспортные сообщения не только внутри региона, но и стать частью автомагистрали «Север-Юг».



В следующем году Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует обеспечить проезд по новому покрытию дорог «Караганда-Балхаш» и «Балхаш - Бурылбайтал» общей протяженностью 513 км.



Только по проекту «Ауыл – Ел бесігі» за последние 3 года отремонтированы дороги в 36 сельских населенных пунктах, в том числе и в отдаленных. В 2022 году планируется отремонтировать внутрипоселковые дороги в 7 сельских населенных пунктах.



За 30 лет коренным образом изменился архитектурный облик городов и районов области. Появились новые современные сооружения и комфортные жилые дома. Объем строительных работ увеличился с 2 млн тенге в 1991 году до 416 млрд тенге в 2021 году. За этот период введено в эксплуатацию более 8 млн м² жилья. В 2021 году в рамках «Нурлы жер» планируется ввести рекордный объем жилья - более 662 тыс. кв. метров для 2,7 тыс. очередников. 60% уже введено в эксплуатацию. Это также свидетельствует о росте потребительской способности жителей региона.



В 90-х многие сельчане Карагандинской области столкнулись с проблемой водоснабжения. Сети, построенные в 50–60-х, были физически и морально изношены. Новые системы не строились, не было квалифицированных кадров и финансирования. В 1992 году лишь 32,6% сёл региона были охвачены централизованным водоснабжением. Кроме того, вода во многих селах была непригодна для питья.



К примеру, село Есенгельды Абайского района – одно из тех, где никогда не было водопровода. Сельчане многие годы пользовались колонками, колодцами и скважинами. В прошлом году провели центральное водоснабжение на девять улиц. Сельчане стали покупать стиральные машины-автоматы и душевые кабины.



Задачу по обеспечению питьевой водой населения даже в самых отдалённых уголках области помогли решить различные государственные программы. Например, одна из них – «Питьевая вода». Благодаря ей удалось решить водный вопрос сразу в 150 населённых пунктах области, в которых проживает свыше 700 тысяч человек. На смену «Питьевой воде» пришёл проект «Ақ бұлақ». За время его действия улучшено водоснабжение в 123 сёлах с численностью населения более 280 тысяч человек.



В 2020 году проблему с водоснабжением сельских населённых пунктов области начали решать с помощью программы «Нұрлы жер».



Затем благие начинания подхватила программа «Развитие регионов». И вот уже построено и реконструировано 1 200 км водопроводных и канализационных сетей. В этом году реализуются 35 проектов по замене водопроводных и канализационных сетей.



С годами ситуация меняется, и сегодня централизованным водоснабжением охвачено почти 90% сельского населения. Стопроцентной отметки область планирует достичь в 2025-м.



В ходе рабочего визита в регион Глава государства поручил решить проблему подачи качественной питьевой воды в г. Жезказгане. Для решения проблемы необходимы реконструкция водовода Уйтас-Айдос и строительство водовода на месторождении Кожамсеит. Президент поручил Правительству и акимату области обеспечить реализацию данного проекта в течение полутора лет.



Для обеспечения жителей области бесперебойным и качественным теплоснабжением в 2021 году реализуется 10 крупных проектов на общую сумму 16,4 млрд. тенге.



На сегодняшний день завершены работы по строительству магистральных тепловых сетей от Балхашской ТЭЦ до мкр. Конырат г. Балхаш общей протяженностью 17 км. Также в пос. Шахан Карагандинской области завершено строительство централизованной котельной и магистральных тепловых сетей.



Продолжаются работы по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения в городах Карагада, Жезказган, Балхаш и Шахтинск.



На страже общественного здоровья



Одним из серьезных испытаний для всех нас стала охватившая мир пандемия коронавирусной инфекции.



За короткие сроки была создана многоуровневая система медицинской помощи заболевшим. В несколько раз увеличили количество коек. Больницы оснащены современной медицинской техникой. При этом сохранена плановая медицинская помощь. Принимаются меры по усилению первичной медицинской помощи. Создано 288 мобильных поликлинических бригад. Введены 2 врачебных амбулатории в Каркаралинском и Нуринском районах.



Ведется строительство 6 объектов здравоохранения, среди которых операционно-реанимационный блок областного онкодиспансера, две подстанции скорой медицинской помощи в Майкудуке и Сортировке, областная многопрофильная детская больница в г.Караганде.



Всего в области за годы независимости построили 40 поликлиник и 15 больниц. Десять лет назад был введён модернизированный Центр крови. Развитию медицины на селе помогла программа «100 школ, 100 больниц».



Регион одним из первых в стране внедрил государственно-частное партнёрство в социальной сфере. На средства бизнеса за последние четыре года реализовано 43 проекта в здравоохранении. Это 9 гемодиализных центров, 9 реабилитационных центров, 26 кабинетов компьютерной томографии и многое другое.



В 90-х Карагандинский диагностический центр собрал молодую команду технических специалистов, которая разработала информационную систему управления процессами. Это был хороший задел. Спустя годы члены этой команды разработали программу КМИС, приложение DamuMed, призванные повысить качество и доступность медицинской помощи.



Финансирование здравоохранения выросло с 2 млрд тенге в десятки раз, достигнув порядка 90 млрд тенге.



Если говорить о здоровье нации, важно развивать спорт и спортивную инфраструктуру. Для развития массового спорта в области в текущем году предусмотрено 4 млрд тенге. Из них 1 млрд тенге выделен на реализацию государственного и социального заказа спортивных секций, за счет чего удалось привлечь к спортивным секциям более 5 тысяч детей по 17 видам спорта. Ведется строительство 13 спортивных объектов за счет бюджетных и внебюджетных средств, в том числе в рамках программы «Ауыл - Ел бесігі». 6 спортивных капитальных сооружений скоро откроются в Шахтинске, Ботакаре, Карсакпае и Жезды, Атасу и Нуре.



Здоровье напрямую зависит и от экологической ситуации. Карагандинская область является одним из самых крупных промышленных регионов, чей потенциал продолжает расти. Вместе с тем растет и техногенное воздействие на окружающую среду.



И экономика, и экология – это две крупные, важные составляющие нашей с вами жизни. Без экономики мы не сможем развиваться. Без правильного обустройства вопросов охраны окружающей среды мы просто-напросто не сможем жить.



На сегодня в области действуют около 4 тысяч предприятий, которые ежегодно выбрасывают в атмосферу порядка 600 тыс. тонн загрязняющих веществ. При этом 90% выбросов приходятся на 17 крупных промышленных предприятий первой категории.



Поэтому загрязнение атмосферного воздуха промышленными предприятиями остается одним из острых экологических вопросов.



Сегодня государственная власть, промышленные предприятия, бизнес и наука – ищем точки соприкосновения для того, чтобы построить качественно новый экологический, безопасный базис «зелёной экономики».



По поручению Первого Президента - Елбасы акиматом области совместно с Министерством экологии была утверждена Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем на 2020-2024 годы.



Подписан Меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией экологических организаций Казахстана.



Создан «Зеленый» совет по вопросам охраны окружающей среды, где обсуждаются природоохранные мероприятия крупных промышленных предприятии.



В состав входят независимые экологические организаций, крупные промышленные предприятия, представители науки, общественности и СМИ.



Для всех новых предприятий, которые были созданы за последние годы одним из главных требований является экологичность и безопасность для окружающей среды.



Область за последние два года вырвалась вперед по внедрению возобновляемых источников энергии.



На заре независимости республики об использовании энергии солнца даже не мечтали. А сегодня Карагандинская область стала одним из лидеров «зелёной» энергетики. Первый серьёзный шаг был сделан в 2019 году, и за два года произошёл прорыв.



В летописи развития «зелёных» технологий вошёл в историю моногород Сарань. В январе 2019 года здесь заработала первая в регионе солнечная электростанция мощностью 100 мегаватт. Это был самый крупный проект не только в республике, но и в Центральной Азии. На 164 гектарах разместились 307 тысяч вольтаических панелей.



Инвесторы из Евросоюза тогда обещали принять участие в новых проектах. И сотрудничество развивается.



Сегодня в Карагандинской области действуют восемь установок возобновляемой и альтернативной энергетики. Построено пять солнечных электростанций: по одной в Сарани, Жезказгане и Актогайском районе, две – в Шетском районе. В Абайском и Бухар-Жырауском районах птицефабрика и животноводческий комплекс запустили биогазовые установки для производства энергии из отходов. На Интумакском водохранилище работает мини-ГЭС мощностью 0,6 МВт.



Реализация проектов дала области свыше 102 млрд тенге инвестиций. Общие мощности «зелёной» энергетики превысили 300 мегаватт. Электроэнергия от ВИЭ продаётся расчётно-финансовому центру, который затем реализует её энергопроизводителям.



До 2023 года в области планируется построить ещё три солнечных электростанции и две биогазовые установки.



В Казахстане Глава государства поставил задачу к 2030 году довести долю альтернативной энергии до 30%.



В этом году на территории лесного фонда Карагандинской области было высажено более 1,7 млн сеянцев на 445 га. Посадка была проведена в рамках плана воспроизводства лесов и лесоразведения на 2021–2025 годы. Новые деревья – клён, вяз, сосна, тополь, берёза – появились в пяти хозяйствах по охране лесов и животного мира региона. Посадочный материал был взят в питомнике Карагандинской области.



Регион для молодежи



Около 20% жителей Карагандинской области – это молодежь. Кроме того, в 9 вузах и 67 учреждениях ТиПО обучаются более 80 тыс. человек. В связи с высокой урбанизацией в регионе высока доля NEET-молодежи. Принимаемые меры по трудоустройству, поддержке предпринимательства, информационно-разъяснительная работа среди молодежи позволила снизить долю уязвимой категории молодежи с 12% до 9%.



В рамках государственной программы «Еңбек» трудоустроено более 13 тысяч молодых людей. Для поддержки и развития молодежного предпринимательства выделены гранты акима области на сумму 100 млн тенге. Прием заявок начался с 1-го сентября текущего года.



Проведено и организовано более 400 волонтерских мероприятий. Во благо общества трудились более 5 тыс. волонтеров. В период пандемии студенты-медики трудились в ковидных госпиталях. Добровольческие отряды помогали с доставкой продуктов пожилым людям и многодетным семьям, убирали снег во дворах пенсионеров.



В этом году будут введены 4 общежития для студентов вузов и колледжей на 362 места. Благодаря чему студенты, прибывшие на учебу из отдаленных сел, обеспечены доступным проживанием.



Для решения проблемы дефицита ученических мест до конца года будут построены 4 из 17 запланированных на ближайшие годы школ. Благодаря этому будет снята нагрузка в городах и районах области. Всего за 30 лет независимости в регионе построено больше 60 школ и 20 детских садов, не считая частных учреждений.



Дети из социально-уязвимых слоев населения полностью обеспечены компьютерной техникой для обучения в формате дистанционной и самостоятельной работы. Это позволяет говорить о создании равных условий в образовательном процессе. Кроме того, все ученики с 1 по 4 классы обеспечены бесплатным горячим питанием. Ведется работа по внедрению системы выявления одаренных детей, проживающих в сельской местности.



В рамках инициативы Елбасы «Ел үміті» по итогам первой национальной олимпиады для сельских школ «Myn bala» 12 учащихся сельских школ были зачислены в областные специализированные школы-интернаты для одаренных детей.



Кроме того, в рамках Олимпиады IQanat 4 ученика сельской школы получили возможность обучаться в школе IqanatHighSchoolofBurabay. Школа позволяет любому школьнику из села получить международный аттестат и бесплатный грант в ведущие вузы мира.



В прошлом учебном году из 139 участника 9-11 классов республиканской олимпиады и конкурса научных проектов 38 стали обладателями 7 золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых медалей. Из 50 участников международной олимпиады и конкурса научных проектов 16 участников стали обладателями 9 серебренных и 7 бронзовых медалей.



Ежегодно в области проводится международный фестиваль ROBOLAND – первый и крупнейший в Казахстане робототехнический проект. Первый фестиваль прошёл в 2015 году, в пяти номинациях соревновались 30 команд из Карагандинской области и городов Казахстана. Спустя год он стал международным, участвовало более 200 команд из Казахстана, России и Сербии. С каждым годом фестиваль набирал масштаб. 2018 год стал рекордным: 32 номинации, 1 500 детей и подростков из Казахстана, России, Кыргызстана и Польши. Впервые в категории STEM Robot Mouse соревновались дошкольники. И вот в этом году после перерыва, связанного с карантином, стало вновь возможным устроить встречу команд. VI Фестиваль робототехники, программирования и инновационных технологий ROBOLAND – 2021 состоится в новом Дворце школьников, построенном в этом году в областном центре.



Развитие истории и культуры.



Да, Карагандинская область – промышленно развитый регион с центрами горнодобывающей промышленности и машиностроения. В то же время нельзя забывать о нашем нематериальном богатстве. В духовно незрелом, морально обездоленном обществе не может быть и развития экономики. Ведь в глобальном смысле человечество объединяет не валюта, не цены на ресурсы, а идеология мира, добра, человеколюбия, накопленные знания.



Сегодня в регионе работают 284 культурно-досуговых учреждения. Благодаря чему молодежь и люди старшего поколения могут заниматься отдыхом и саморазвитием в свой досуг. В течении года для жителей и гостей области проводятся различные мероприятия как традиционные так и нового жанра.



Проведены археологические исследования на 6 и реставрационные работы на 17 объектах. Из областного бюджета выделено 239 млн. 580 тыс. тенге.



Завершена работа по проведению краеведческих экспедиций к мавзолеям Жошы хана и Алаша хана. Проведены 53 мероприятия по популяризации наследия выдающихся земляков.



Реализация проектов по сохранению сакральных мест, исторического наследия региона, а так же по развитию туризма в таких местах необходима будущему поколению для восприятия наследия страны и знания истории.



Открытые подотчетные местные органы.



Второй год в круглосуточном режиме работает служба "Senim 109". Жители и гости города могут позвонить на единый номер 109 и сообщить о возникшей проблеме. К системе подключены все государственные и коммунальные учреждения области. Более 90% обращений решаются операторами Senim109 в процессе звонка, остальные направляются на исполнение. Запуск Центра городских услуг iQala переведет в режим онлайн 50 услуг сферы ЖКХ.



Сегодня Senim может принять до 500 звонков одновременно. Кроме того, свои обращения жители области могут оставить в соцсетях, мобильном приложении и на официальном сайте центра, а также отправить их по ватсап. Операторы в круглосуточном режиме мониторят популярные соцсети на предмет проблем населения.



За два года сотрудники центра отработали более 200 тысяч обращений.



Безопасный регион



Есть ещё одна задача у сотрудников Senim – следить на мониторах за обстановкой в городах области. Это происходит посредством подключения к дворовым и общеподъездным камерам видеонаблюдения и помогает предотвращать и раскрывать преступления. На сегодня в рамках проекта «Безопасный город» установлено 3 223 видеокамеры во дворах и общественных местах Караганды, Темиртау, Жезказгана, Сатпаева, Сарани и в посёлке Осакаровка.



Конечная цель центра Senim – собрать все службы экстренного реагирования в одном месте, чтобы в случае проблемы любого масштаба можно было бы решить ее в кратчайшие сроки.



Как вы уже знаете, в областном центре второй год реализуется пилотный проект по внедрению сервисных полиции. Для реализации проекта была создана Межведомственная группа, куда вошли не только полицейские и чиновники, но и общественность, представители здравоохранения, образования, социальной защиты.



Группа разработала и реализовала мероприятия, которые помогли полиции наладить эффективные коммуникации с общественностью и решить системные вопросы безопасности городской среды.



Анализ показал, что вызов полиции не всегда связан с преступлением, помощь может заключаться в оказании сервисных услуг. По итогам 9 мес.2021 года порядка 20% звонков были справочного или консультационного характера.



В большей степени консультационная и организационная работа обеспечивается участковыми инспекторами полиции. Для людей пенсионного и преклонного возраста обеспечили бесплатную и оперативную связь с участковым инспектором благодаря универсальному номеру. В целях установления «обратной связи» созданы чаты в WhatsApp, куда включены председатели КСК и жители участка. Это дает возможность своевременно получать информацию о различных правонарушениях и оперативно на нее реагировать, в том числе, совместными усилиями с жильцами обслуживаемой территории. Создана единая электронная система контроля за своевременностью реагирования на обращения граждан.



К примеру, для борьбы с интернет-мошенничеством и киберпреступлениями в помощь полиции создана группа киберволонтеров. Они помогли блокировать сайты, через которые реализовывались наркотические вещества. С помощью киберволонтеров в прошлом году были закрыты 45 сайтов антиобщественной направленности.



С февраля 2021 года в Карагандинской области запущено мобильное приложение «Police 102», разработанное МВД РК. При обращении отмечается геолокация звонившего и окружающая его обстановка с помощью аудио-видео связи.



В рамках проекта реконструировали здания органов полиции Жезказгана, Темиртау, Балхаша под центры оперативного управления. Идет ремонт участковых пунктов. Планируется 100%-ое обеспечение участковых видеожетонами.



Принятые меры за 9 месяцев 2021 года повлияли на снижение квартирных краж на 30,3%; хулиганства на 41,9%; грабежей на 45,4% на территории реализации проекта. Поэтому мы решили масштабировать эту работу на всю область. Более того, этот опыт берут на вооружение и другие регионы.



