Женис Нургалиев обсудил с земляками предстоящий референдум

Депутат Сената Парламента Женис Нургалиев встретился с жителями Костанайской области, а также со студентами университета имени Ахмета Байтурсынова.

Главной темой встреч стали конституционные реформы, проводимые в стране по инициативе Президента. Депутат подчеркнул, что изменения в Основной закон страны ведут к важным политическим реформам, демонстрирующим приверженность к демократическим преобразованиям.

«Учитывая важность предложенных реформ, считаю, что каждый неравнодушный к судьбе страны гражданин примет участие в референдуме и внесёт свой вклад в становление Нового Казахстана. Принятие и дальнейшая реализация данных поправок придаст новый импульс развитию страны и укрепит нашу государственность», - сказал Женис Нургалиев.

В свою очередь, жители региона высказались за внесение поправок в Конституцию и подчеркнули, что поддерживая политику преобразований, которую реализует Президент, примут участие в референдуме 5 июня текущего года.