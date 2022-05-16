Женис Нургалиев: Сегодня перед народом стоит общая задача – создание Нового Казахстана

Депутат Комитета Сената по финансам и бюджету Женис Нургалиев посетил Жамбылскую область, где совместно с руководством региона обсудил вопросы совершенствования межбюджетных отношений, а также предстоящего референдума.

В ходе поездки сенатор посетил завод минеральных удобрений, где рассказал сотрудникам предприятия о предстоящих конституционных реформах, предложенных Главой государства. Депутат отметил, что предстоящий референдум является важным шагом, направленным на усиление защиты фундаментальных и конституционных прав граждан Казахстана.

«Согласно преамбуле Конституции, именно народ Казахстана является созидателем государственности на исконной казахской земле. Представленные Президентом страны политические реформы имеют фундаментальный характер. Они исходят из многолетнего запроса общества на демократизацию политической системы и направлены на обеспечение возможности для граждан влиять на государственные решения и непосредственно участвовать в строительстве Нового Казахстана» - сказал Женис Нургалиев.

В этой связи, сенатор подчеркнул, что сегодня перед народом стоит общая задача – создание Нового Казахстана, а также призвал граждан активно поддержать инициативы Главы государства и принять участие в предстоящем референдуме.