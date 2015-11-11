Женщин из ВМС РК впервые допустили к конкурсу старшин и матросов
Впервые в конкурсе на звание лучшего старшины и матроса береговых и технических подразделений ВМС ВС РК участвовали женщины-военнослужащие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
В профессиональном мастерстве соревновались военнослужащие – от матроса контрактной службы до сержанта батальона материально-технического обеспечения, специалисты, командиры взводов и отделений.
"Впервые к участию были привлечены все категории матросов, а также военнослужащие-женщины. От проводимых конкурсов прошлых лет данный отличался также масштабностью и количеством задействованного личного состава", – уточнили в оборонном ведомстве.
По результатам конкурса лучшим командиром взвода стал старшина 3-го класса Сауырбай Куангалиев, лучшим командиром отделения – старший сержант Толенды Молдагалиев, образцовыми сержантом службы и специалистом названы старшина 3-го класса Батырхан Есенгабылов и главный старшина Кайрат Отенов. Среди участниц-женщин была объявлена номинация "Жауынгер кыз". Ее удостоилась старшина 2-й статьи Майра Абдирахманова.
"Каждый военнослужащий старался быть лучшим. Такие мероприятия значительно повышают знания и навыки старшинского состава в вопросах организации повседневной деятельности, руководства подчиненным личным составом. Дальнейшая практика проведения конкурсов такого формата положительно повлияет на индивидуальную подготовленность военнослужащих, повышение престижа старшин и матросов", – отметил старшина ВМС ВС РК, штаб-старшина Айдаулет Урдабаев.