Спорт
Женщин из ВМС РК впервые допустили к конкурсу старшин и матросов
Впервые в конкурсе на звание лучшего старшины и матроса береговых и технических подразделений ВМС ВС РК участвовали женщины-военнослужащие, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

В профессиональном мастерстве соревновались военнослужащие – от матроса контрактной службы до сержанта батальона материально-технического обеспечения, специалисты, командиры взводов и отделений.

5642bc2e0fe521447214126.jpg

"Впервые к участию были привлечены все категории матросов, а также военнослужащие-женщины. От проводимых конкурсов прошлых лет данный отличался также масштабностью и количеством задействованного личного состава", – уточнили в оборонном ведомстве.

По результатам конкурса лучшим командиром взвода стал старшина 3-го класса Сауырбай Куангалиев, лучшим командиром отделения – старший сержант Толенды Молдагалиев, образцовыми сержантом службы и специалистом названы старшина 3-го класса Батырхан Есенгабылов и главный старшина Кайрат Отенов. Среди участниц-женщин была объявлена номинация "Жауынгер кыз". Ее удостоилась старшина 2-й статьи Майра Абдирахманова.

"Каждый военнослужащий старался быть лучшим. Такие мероприятия значительно повышают знания и навыки старшинского состава в вопросах организации повседневной деятельности, руководства подчиненным личным составом. Дальнейшая практика проведения конкурсов такого формата положительно повлияет на индивидуальную подготовленность военнослужащих, повышение престижа старшин и матросов", – отметил старшина ВМС ВС РК, штаб-старшина Айдаулет Урдабаев.

5642bd267fe521447214374.jpg

5642bd47a23261447214407.jpg

5642bd584ac681447214424.jpg

Популярное

Все
Голосование на республиканском референдуме началось в Казахстане
О 20-ти тысячах террористов в ходе январских событий высказался Токаев
Премьер-министр проголосовал на референдуме
По активности на референдуме лидирует Шымкент
Миссия наблюдателей от СНГ отметила высокую активность казахстанцев на референдуме
"Люди должны знать, что их голоса учитываются, а не идут в "ведро" – Миссия наблюдателей от СНГ
Нурсултан Назарбаев проголосовал на общереспубликанском референдуме
К голосованию приступили все 9947 участков в Казахстане – ЦКР
Аида Балаева проголосовала на референдуме
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на референдуме
Первыми за рубежом начали работать участки для голосования в Японии и Республике Корея
Мы вступаем в новый, важный и значительный период Казахстана – Ерлан Карин
Спикер Сената принял участие в голосовании на референдуме
Глава Мажилиса отдал свой голос на референдуме
"От нас зависит будущее Казахстана": как идёт голосование в Карагандинской области
Список погибших в январских событиях будет опубликован – Токаев
Казахстанцы в Китае начали голосовать по поправкам в Конституцию РК
Аким столицы Алтай Кульгинов проголосовал на референдуме
16 часов продлится масштабный телемарафон по референдуму в Казахстане
Токаев пообещал большие изменения в общественной жизни Казахстана
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
"Группа мужчин избила сотрудников кафе в Талдыкоргане": полиция прокомментировала видео
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Пациентка ужаснулась состоянию коек в больнице в Акмолинской области – видео
Неизвестная жидкость убила шестого человека в Павлодарской области
Арыстанбек Мухамедиулы взят под стражу
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны

Читайте также

Спорт , Футбол
Казахстан занял неожиданное место в группе Лиги наций после…
Спорт
Это "идеальный шторм" – "Ямайская сенсация" хочет боя с каз…
Спорт
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о …
Спорт
Кайрат Ахметов прошел взвешивание и дуэль взглядов перед бо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]