Женщина c детьми пострадали из-за травли клопов в Актау

В Актау в результате травли клопов пострадали женщина и ее двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области, передает Lada.kz
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Как стало известно, в одной из квартир дома №21 в 3А микрорайоне женщина травила клопов. В результате пострадали ее соседи сверху.
По словам Ольги Смирновой, жительницы Актау, в происшествии пострадали ее дочь и двое внуков.
"Внучка позвонила ночью, сказала, что мама и брат лежат в бессознательном состоянии, и что ей самой плохо. Мы вызвали "скорую", их увезли. Приехали с мужем к ней домой, у них было несколько домашних животных - погибли все. В квартире стоял специфический запах. Я являюсь директором дезинфекционной станции города и сразу поняла, что это где-то травили клопов. Муж побежал по другим квартирам предупреждать соседей", - рассказала Ольга Смирнова.
У соседки снизу она узнала, что та самостоятельно травила клопов при помощи приобретенного на рынке средства "Палач". Жители дома рассказали, что в квартиру соседки приходили два парня с оборудованием для травли насекомых.
В управлении здравоохранения сообщили, что женщину и одного ребенка после оказания медицинской помощи отпустили домой. Мальчик 2007 года рождения сейчас находится в соматическом отделении Мангистауской областной детской больницы.
"У мальчика диагностировали отравление химическими веществами. Его состояние оценивается как стабильное. Постоянно находится под наблюдением врачей", - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения.
В департаменте полиции области отметили, что в данный момент выясняются обстоятельства происшествия.
Напомним, плохое самочувствие двоих полицейских
стало причиной эвакуации жильцов дома в Актау.
В ноябре прошлого года два человека погибли при дезинсекции жилого дома в Мангистау. В январе этого года в Актау шестилетний мальчик умер
после травли клопов соседями.
На фоне случившихся инцидентов в Актау планируют ужесточить меры ответственности за самовольную травлю клопов в жилых домах.