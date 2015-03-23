В мире
Женщина избрана главой гагаузской автономии Молдовы
Эльмира Киргеева
Главой гагаузской автономии Молдовы стала Ирина Влах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на "МИР 24".

По законам Молдовы глава Гагаузии становится членом молдавского правительства.

До сих пор Ирина Влах являлась только депутатом парламента. Она известна своими симпатиями к России и ЕАЭС.

"Последние пару лет экономическая ситуация изменилась серьезно. Мы намного больше стали в процентном соотношении дотационным регионом, чем 4–5 лет назад, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы экономически автономия была сильна", – сказала Ирина Влах.

Ирина Влах обошла своего ближайшего соперника Николая Дудогло, который набрал всего 19% голосов. Третье и четвертое места остались за Валерием Яниогло и Дмитирием Кроитором. Остальные 6 кандидатов набрали до 5% голосов.

Выборы проходили на 65 избирательных участках. Явка составила 58 процентов. Окончательные официальные результаты выборов главы Гагаузии ЦИК объявит позже.


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