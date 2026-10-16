Женщина-кинолог впервые приступила к подготовке собак в питомнике Нацгвардии

Фото: пресс-служба Нацгвардии

В Нацгвардии эту породу впервые привлекают к выполнению такой задачи. Таким образом, Аружан стала первопроходцем сразу в двух направлениях кинологической службы.



Любовь к животным у Аружан появилась еще в детстве. Она часто приносила домой бездомных собак и котят, стараясь окружить их заботой. Именно детская отзывчивость и желание помогать тем, кто нуждается в заботе, во многом сформировали ее характер.

После школы Аружан окончила медицинский колледж в Алматы и два года проработала в Центре социальной адаптации для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



Однако мечта о военной службе не оставляла ее. Узнав о наборе женщин-кинологов, девушка решила попробовать себя в новой профессии.



Сегодня главный напарник военнослужащей - трехмесячный спаниель по кличке Чарли. Каждый день Аружан занимается его кормлением, осмотром и дрессировкой. По ее словам, благодаря небольшим размерам и подвижности спаниели хорошо подходят для обследования труднодоступных мест.



Для Аружан новая профессия стала возможностью осуществить давнюю мечту о военной службе и посвятить себя любимому делу. Ее назначение открывает новую страницу в истории кинологической службы Нацгвардии.