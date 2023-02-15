Женщина, которая умела все

Нагима Абдуловна посвятила системе образования всю жизнь. Родом из Петропавлов­ска, из простой семьи, в которой отец трудился грузчиком, а мама была рабочей мясокомбината. И став педагогом, Нагима Абдуловна никогда не делила детей на «успешных» и «посредственных», а семьи на «богатые» и «бедные».

В Кызылорде выпускница Семипалатинского учительского института оказалась после замужества. Галиакбара Сафаргалиевича Абдулфаизова, ее супруга, в 1945 году назначили начальником Кызыл-Ординского облторготдела. Нагима Абдуловна приехала на юг Казахстана уже опытным педагогом и организатором, в 1945-м была награж­дена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». Сразу же пошла работать заведующей женским отделом при горкоме партии, три года была председателем горкома профсою­за учителей региона, принимала участие в педагогических чтениях в Семипалатинске и Актюбинске.

В 1947 году после продолжительной болезни скончался суп­руг Нагимы Абдуловны, и у нее на руках осталась мама, четверо детей, племянники, которые воспитывались у Ахмадеевой. И у этой женщины хватило физических и душевных сил и на семью, и на школу.

А история такова. В 1952 году в залинейной части Кызыл-Орды была построена школа Ташкентской железной дороги № 112, получившая имя 19-го партийного съезда. Возглавившей ее Нагиме Ахмадеевой предстоял гигантский труд: оборудовать «голое» здание всем необходимым для занятий, набрать педагогический коллектив, принять детей.

Отец автора этого материала был одним из первых учеников той железнодорожной школы. Он много и охотно рассказывал об Ахмадеевой, искренне восхищаясь ею.

– Я пошел в школу, как Филиппок в известном рассказе Толстого, – говорил Николай Александрович Денисов. – Мы жили в большом бараке через две улицы от новостройки, и первого сентября все дети нашего двора ушли в школу, а я, не достигший и шести лет, остался. Плакал, тоже хотел заниматься со всеми. И моя мама пошла со мной к Нагиме Абдуловне. Та не стала от нас отмахиваться, сказала, что желание учиться – великое желание, и решила меня взять «с испытательным сроком». Если пойдет у меня, совсем малыша, учеба, то зачислят в первый класс уже документально.

И получилось! Маленький Коля Денисов стал одним из лучших учеников. Начал заниматься в стенах учебного заведения спортом и музыкой, вырос в большого умного юношу в «ахмадеевской школе». Именно так называли ее все время, пока учреждением руководила Нагима Абдуловна.

– Уже будучи старшеклассником, я понял главный постулат Нагимы Абдуловны, – рассказывал Николай Денисов. – Во всем для нее была важна справедливость, и это был высший уровень педагогического мастерства. Помню, после танцев в школьном дворе мы подрались с парнями, которые не учились в нашей школе. И на следующее утро их родители пришли к директору жаловаться: мол, ваши дети побили наших детей.

Нагима Абдуловна вызвала всех участников инцидента в кабинет и спросила, как завязалась драка. Мы и ответили, что эти парни обидели девочку из нашего класса, а так не пойдет. «Стало быть, за дело дрались, – сделала вывод директор. – И правильно, девочек в обиду давать нельзя. Только, ребята, драка – дело опасное. Если уж приходится защищать слабых, никого не покалечьте».

Родителей же, пришедших к ней с жалобой и слышавших, кстати, весь этот разговор, попросила уйти и дома провести со своими сыновьями беседу об уважении к слабому полу. Мы были безгранично благодарны своему любимому директору за этот жизненный урок.

Она умела сплотить вокруг своих идей и общего дела людей, зажечь в них искру добра, взаимопомощи, выручки. Рассчитанная на 570 мест, ее школа просто не вмещала всех желающих учиться, мест не хватало, и мужественная женщина приняла решение возводить пристройку.

«Спутник», как назвали эти помещения, строили народным способом – асар. Принимали участие все: учителя и ученики, родители, шефы школы – железнодорожники. Построили одноэтажный малый корпус для начальных классов, помещения для кружков. Шефы купили инструменты для школьного оркестра, инвентарь для кружковцев, швейные машинки, пряжу для вязания, ткани, столярные инструменты.

Нагима Абдуловна мечтала, чтобы у учеников, многие из которых пережили вместе с родителями все тяготы военного и послевоенного времени, были все условия для счастливого детства.

Занятия в три смены не оставляли директору ни единой минуты свободного времени. Заботы о семье взяла на себя ее понятливая и добрая мама.

– Нагима Абдуловна была, пожалуй, единственным руководителем школы, жившим прямо на ее территории, – вспоминает Марк Захарович Подольский, заслуженный педагог, сам давно уже звезда отечественного образования. – Домик Ахмадеевой стоял буквально на заднем дворе школы, в которую я пришел на педагогическую практику в далеком 1954 году. Надо сказать, контингент детей был очень сложный, но никаких серьезных происшествий у нас не было. Ученики настолько уважали Нагиму Абдуловну, что просто не могли ничего натворить! Когда она говорила, ее слушали с открытыми ртами.

Труд Нагимы Ахмадеевой был отмечен высшей наградой СССР – орденом Ленина (1960 год). С 1952-го по 1978-й она была директором самой прославленной в регионе школы – № 112 города Кызылорды. За исключительный труд в сфере народного просвещения Указом Президиума Верховного совета КазССР от 11 октяб­ря 1957 года ей было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Казахской ССР». Стала она и ветераном труда, и почетной жительницей города Кызылорды, и персональной пенсионеркой республиканского значения.

А в 1991 году 27 января в Кызылорде начало свою работу татарское этнокультурное объ­единение. Ахмадеевой тогда было уже под 80 лет, но она проявила себя как талантливая общественница и несомненный авторитет. Благодаря ее творческому, организаторскому мастерству объ­единение процветает и сейчас.

В начале становления ЭКО рядом с Нагимой Абдуловной были люди, для которых общение на родном татарском языке оказалось нитью, связывавшей их с исторической родиной. Стали формироваться традиции. Собиравшиеся в основном по воскресеньям татары пели песни, читали художественную литературу на родном языке, проводили занятия с желающими изучать татарский язык.

За активную общественную работу в 2001 году Нагима Ахмадеева награждена медалью «10 лет Независимости Респуб­лики Казахстан».

С 2003 года, после ухода из жизни Нагимы-апа, возглавляет татарское этнокультурное объединение Галия Гизатуллина. Тоже талантливая активистка, замечательная женщина, вызываю­щая доверие с первой встречи. Она, как и ее предшественница, умеет собрать вокруг себя людей, организовать мероприятие, объяснить, наставить, поддержать…