Женщина на поле – к урожаю

Трудно поверить, что эта хрупкая, спокойная и на вид просто воздушная женщина – известный в Казахстане селекционер, отдавшая экспериментальной работе на полях годы жизни. Лаура Тохетова – доктор сельскохозяйственных наук, ассо­циированный профессор (доцент), член-коррес­пондент АСХН РК, профессор кафедры аграрных технологий Кызылординского госуниверситета им. Коркыта-ата. Ранее она многие годы проработала в НИИ рисоводства им. И. Жахаева.

Что особо показательно: многолетние научные труды Лауры Тохетовой сейчас помогают Приаралью встать на рельсы диверсификации в растениеводстве, отойти от рисовой зависимости, но не потерять при этом земледелие как выгодный для инвестиций сектор.

– В Кызылординской области рис является основной культурой и ежегодно занимает более 45% всей площади посевов, – рассказывает Лаура Ануаровна. – Значение риса для региона как экономической, экологической, социальной культуры огромно. Однако в последние годы наб­людается проблема нехватки водных ресурсов.

К примеру, согласно данным Минис­терства экологии и природных ресурсов республики, с начала межвегетационного перио­да 2022 года низовья Сырдарьи недополучили более 2 млрд кубометров воды. В регионе и далее могут возникать серьезные проблемы с поливом. В этих условиях возникает необходимость заменить посевы риса на менее влагоемкие культуры и диверсифицировать растение­водство.

С планомерным развитием животноводства и перерабатывающей промышленности в области повысился спрос на зернофуражные и масличные культуры. Но производство собственных кормов не удовлетворяет внутренние потребности, поэтому приходится закупать их дополнительно. Одной из причин этого являются низкая урожайность кормовых культур на засоленных почвах и отсутствие научно обоснованной технологии возделывания применительно к специфическим условиям Приаралья. Выходом здесь может стать внедрение в севооборот новых соле-, засухоустойчивых, высокоурожайных сортов пшеницы, ячменя и других культур с высоким качеством зерна, адаптивных к экстремальным условиям.

– В связи с этим впервые учеными ТОО «КазНИИ рисоводства им. И. Жахаева» в 2006 году была развернута селекционная работа по ячменю, учитывая особенности почвенно-климатических и агроэкологических условий зоны Приаралья, – рассказывает Лаура Ануаровна. – На основе анализа морфобиологических признаков районированных сортов, селекционно-генетических параметров и практической работы была разработана модель сорта ярового ячменя для засоленных почв Приаралья.

Так были созданы новые сорта ярового ячменя «сыр аруы», «инкар», «шахрис­тан», «кайсар», «алтын арай», приближенные к разработанной модели сорта для засоленных почв казахстанского Приаралья.

– Среди ранних яровых зерновых культур ячмень – самая засухоустойчивая культура, – подчеркивает Лаура Тохетова. – Он стоит на первом месте среди хлебных злаков также по устойчивости к засолению. Имея короткий вегетационный период, ячмень наиболее продуктивно использует и экономно расходует запасы зимне-весенней влаги и успевает налить зерно в первой половине лета, до наступления сухой и жаркой погоды, поэтому дает более высокие и стабильные урожаи, чем яровая пшеница и овес.

Учеными института разработаны и новые схемы рисовых севооборотов, где такие культуры, как пшеница, ячмень возделываются в качестве покровных культур для люцерны с удельным весом риса в 37,5–50%.

– Технология возделывания диверсификационных культур предусматривает выбор правильной системы удобрений, места в севообороте и приемы обработки почвы, – поясняет Лаура Ануаровна. – В рисовом севообороте диверсификационные культуры размещают после риса, когда естественная влажность почвы вполне достаточна до стадии полного созревания. То есть при размещении пшеницы или ячменя по рисовищу весенние влагозарядковые поливы не проводятся, так как имеющийся запас влаги обеспечивает нормальный рост и развитие растений на протяжении всего вегетационного периода. И без единого полива можно получить высокий урожай и сэкономить водные ресурсы.

В числе особых наработок ученых Кызылорды стоит отметить и создание сорта яровой мягкой пшеницы «зарина», выдерживающего высокий уровень засоления и засухи. Данный сорт создан в рамках творческого сотрудничества с учеными Института биологии и биотехнологии растений Алматы.

– Выведенные кызылординскими учеными сорта ячменя и пшеницы рекомендуется возделывать в качестве покровной культуры для многолетних трав, соответственно, их можно разместить на площади в 15 тысяч гектаров в системе рисового севооборота Кызылординской области, – делится достоинствами новых сортов Лаура Тохетова. – Сейчас мы изучаем около 1 000 сортообразцов пшеницы и овса отечественной и зарубежной селекции. Создан научный задел, фундамент для развертывания полномасштабной селекции и по этим культурам, и уже в следующем году мы планируем передать в государственную сортовую инспекцию новые солеустойчивые сорта пшеницы и овса. Но есть и проблемный вопрос.

Как пояснила ученый, селекционные исследования проводятся в рамках программно-целевого финансирования Минсельхоза РК, и один проект рассчитан всего на три года. Это очень короткий срок для таких программ.

Как известно, на создание только одного сорта методами классической селекции уходит до 15 лет, это очень сложный процесс. Поэтому селекционеры поднимают вопрос о том, чтобы такие проекты были рассчитаны хотя бы на пять лет, более того, чтобы селекционные исследования приняли статус национальных проектов. Ведь селекция и семеноводство – ключевые факторы обеспечения продовольственной безопасности страны.