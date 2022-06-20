Фото: Kazpravda.kz
Общество
Женщина обманом оформила кредит на мать-пенсионерку в Акмолинской области

В дежурную часть Аккольского РОП поступило заявление 61-летней жительницы одного из близлежащих сел. Пенсионерка сообщила, что в одном из банков Казахстана неизвестные оформили на ее имя товарный кредит на сумму 1 млн 289 тыс. тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая, ею оказалась 32-летняя дочь потерпевшей.

"В ходе предварительного следствия установлено, что в период с ноября 2021 по март 2022 года, дочь потерпевшей неоднократно, путем обмана, фотографировала мать для оформления на ее имя онлайн- кредитов и использовала удостоверение личности пожилой женщины. О кредите и образовавшейся задолженности пенсионерка узнала от сотрудников банка, который в связи с задолженностью заблокировал карту пенсионерки", - рассказали в областном ДП.

Следственным отделом районного отдела полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст.190 УК РК "Мошенничество", добавили в пресс-службе ДП региона.

Популярное

Все
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
"Люди прежде всего": как будет меняться казахстанский госаппарат
На таможенном посту «Бахты» сократили время оформления скоропортящегося товара
Неравенство – качество роста национальных экономик
Чем Казахстан может привлечь туристов, обсудили эксперты
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Город отмечает день рождения
Дань уважения матери
Не утонуть в водовороте проблем
«Мы наблюдаем сегодня самое патриотичное и неравнодушное поколение»
Высокая миссия курултая
Напрямую: вопрос – ответ
В завершение сезона
КазНУ вручили сертификат QS WUR
В добрый путь!
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Указ Президента Республики Казахстан
Мужчина погиб в ходе несанкционированной акции в Алматы
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Слухи о выходе Казахстана из ЕАЭС прокомментировал Токаев
Назван средний размер пенсии на июнь в Казахстане
Съемки художественного фильма о Магжане Жумабаеве начались в Петропавловске
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Токаев внес изменения в указ о запрете на вывоз валюты и золота из Казахстана
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Нурсултан Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве
Необходимость перезагрузки экономической политики Казахстана обсудили эксперты
Банковская система Казахстана сохраняет существенный запас ликвидности и капитала
По дороге в Новый Казахстан – интервью с главой ЦИК РК
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
Страны СНГ приняли план совместных мер по реагированию на текущие вызовы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики

Читайте также

Общество
Дело Акжаркын Турлыбай: задержан предполагаемый соучастник …
Общество
Депутату маслихата Алматы Кайрату Кудайбергену снова продли…
Общество
Ономастическая комиссия одобрила переименование улиц и объе…
Общество
Январская трагедия: 30 гранатометов остается на руках у пре…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]