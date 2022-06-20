Женщина обманом оформила кредит на мать-пенсионерку в Акмолинской области

В дежурную часть Аккольского РОП поступило заявление 61-летней жительницы одного из близлежащих сел. Пенсионерка сообщила, что в одном из банков Казахстана неизвестные оформили на ее имя товарный кредит на сумму 1 млн 289 тыс. тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции Акмолинской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена подозреваемая, ею оказалась 32-летняя дочь потерпевшей.

"В ходе предварительного следствия установлено, что в период с ноября 2021 по март 2022 года, дочь потерпевшей неоднократно, путем обмана, фотографировала мать для оформления на ее имя онлайн- кредитов и использовала удостоверение личности пожилой женщины. О кредите и образовавшейся задолженности пенсионерка узнала от сотрудников банка, который в связи с задолженностью заблокировал карту пенсионерки", - рассказали в областном ДП.

Следственным отделом районного отдела полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст.190 УК РК "Мошенничество", добавили в пресс-службе ДП региона.