Женщина погибла после падения на нее мусорного контейнера в Актобе

Женщина погибла из-за упавшего на нее мусорного контейнера в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Происшествие произошло в Актобе 1 января во дворе дома по проспекту Санкибай батыра. Сообщение об этом поступило в полицию от оператора 103.

Следственно-оперативная группа установила, что при погрузке контейнера у КамАЗа сломался подъемный механизм, и металлический мусорный контейнер упал на 38-летнюю работницу ТОО по уборке мусора.

От полученных травм спустя несколько часов женщина скончалась в больнице города.

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