Женщина погибла после падения на нее мусорного контейнера в Актобе
Происшествия
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Женщина погибла из-за упавшего на нее мусорного контейнера в городе Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Происшествие произошло в Актобе 1 января во дворе дома по проспекту Санкибай батыра. Сообщение об этом поступило в полицию от оператора 103.
Следственно-оперативная группа установила, что при погрузке контейнера у КамАЗа сломался подъемный механизм, и металлический мусорный контейнер упал на 38-летнюю работницу ТОО по уборке мусора.
От полученных травм спустя несколько часов женщина скончалась в больнице города.
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