Женщина погибла при падении из офисного здания в Астане

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В Астане при падении из здания Делового центра "Изумрудный квартал" ("Асыл Тас") насмерть разбилась женщина, передает Kazpravda.kz
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Трагедия произошла около полудня. В данный момент место падения возле Башни B на стороне Водно-Зеленого бульвара оцеплено полицейскими.
"Женщина погибла. Обстоятельства случившегося выясняются, на месте работает следственно-оперативная группа", – сообщила пресс-секретарь ДВД Астаны Софья Кылышбекова, добавив, что на данный момент невозможно сказать, был ли это суицид.
Как сообщают некоторые СМИ, предположительно женщина упала с высоты 18-го этажа.