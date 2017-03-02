Фото из открытых источников
Казахстанские пограничники пресекли попытку нарушения государственной границы с использованием чужого документа, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК.
Пограничный наряд в пункте пропуска международного аэропорта "Алматы" на рейсе сообщением "Стамбул – Алматы" задержал гражданку Узбекистана (со слов самой задержанной), которая пыталась попасть на родину через Казахстан под чужим именем.
По словам женщины, с 2009 года она проживает в ОАЭ, документы утеряны, возвращается в Узбекистан для их восстановления. Паспортный контроль она пыталась пройти по документам гражданки Грузии.
По факту задержания проинформированы представители правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.