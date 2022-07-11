Женщина родила пятого ребенка в колонии Нур-Султана

Осужденная родила пятого ребенка в колонии Нур-Султана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В учреждении ЕЦ-166/10 ДУИС по городу Нур-Султану среди отбывающих наказание встречается немало представительниц женского пола. В конце июня в учреждение прибыла осужденная Е. Во время проведения медицинского обследования выяснилось, что она беременна. С этого момента осужденная была под особым контролем сотрудников учреждения. В день наступления схваток она своевременно была доставлена в один из роддомов столицы. Так, у нее родился пятый ребенок.

Закон в Республике Казахстан разрешает молодым матерям не отлучаться от ребенка даже под стражей. В связи с этим администрация учреждения в первую очередь разместила осужденную с ребенком в отдельную комнату, создав все необходимые условия для проживания. А также обеспечила пищевыми добавками, подгузниками и одеждой.

В настоящее время здоровье матери и ребенка находится на постоянном контроле медицинских работников учреждения. Администрация занимается документированием ребенка.

