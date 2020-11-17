Общество
Женщина родила в придорожном медпункте в Алматинской области
Жанат Тукпиев
В Алматинской области женщина родила ребенка в медико-спасательном придорожном пункте "Курты", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ГУ Центр медицины катастроф МЧС РК.

По информации пресс-службы, в трассовый медико-спасательный пункт "Курты" Алматинской области обратилась 20-летняя беременная женщина с жалобами на боли внизу живота.

При осмотре фельдшером трассового пункта было выявлено начало родовой деятельности. Медики ТМСП "Курты" приняли роды у женщины. Родилась девочка, состояние ребенка оценивалось, как удовлетворительное.

"В настоящее время роженица и ребенок госпитализированы в ЦРБ Илийского района Алматинской области. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, спасена жизнь ребенка и мамы", – говорится в сообщении.

Одной из функций трассовых пунктов, помимо оказания экстренной помощи при дорожно-транспортных происшествиях, является оказание медицинской помощи при самообращении участникам дорожного движения. С момента открытия ТМСП уже оказана помощь 17 тысячам обратившихся граждан, более 900 из которых госпитализированы в лечебные учреждения, добавили в пресс-службе.

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