Женщина таксовала с грудничком на руках в Астане

В городе Астане замечена автоледи с грудничком на руках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили видео, где женщина за рулем авто взяла на руки плачущего младенца и продолжила ехать. Автоледи одной рукой придерживает малыша, второй управляет автомобилем. Время от времени мать наклоняется к ребенку, отвлекаясь в это время от дороги.

Видео снял очевидец, который вызвал такси. В публикации говорится, что ребенку 5 месяцев, а его мать вынуждена таксовать с 7 утра.

Столичные полицейские установили водителя и провели с ней профилактическую беседу о нарушении требований перевозки детей. А сотрудники специализированного батальона ДП Астаны подарили женщине детский стульчик для кормления.